Portal da transparência

Em resposta à carta do leitor Elison Bernardes, do Setor Oeste, publicada na edição especial dos dias 11 e 12/12, com o título “Ranking da transparência”, a Controladoria-Geral do Município de Goiânia (CGMG) informa: a Prefeitura de Goiânia continua com a mesma transparência que levou o município a alcançar nota de 98,08% no levantamento do Tribunal de Contas do Município em 2021, com todas as informações sobre a origem e aplicações dos recursos públicos publicadas no Portal da Transparência, para acesso do cidadão. Neste ano, o município recebeu nota máxima (100) em todos os quesitos exigidos pelo TCM, e foi penalizado apenas na questão de acessibilidade, em função das mudanças na matriz de avaliação, que passou a exigir filtros específicos para busca no portal. O mesmo ocorreu com os demais municípios goianos. A Prefeitura de Goiânia já procura novas tecnologias para investir no Portal da Transparência, e se adaptar à nova avaliação do TCM, que tem mais de 20 novos quesitos. A meta é torná-lo cada vez mais acessível ao cidadão.

Gustavo Alves Cruvinel | Controlador-geral do município de Goiânia

Novo Código Tributário

Os moradores de Goiânia e as empresas que funcionam na capital vivem um momento decisivo: a nova atualização do Código Tributário. Junto com o aumento no preço das mercadorias, essa legislação, que está sendo revista, pode pressionar ainda mais o orçamento dos consumidores. A revisão dessa lei tão importante, que impacta os contribuintes pessoa física e pessoa jurídica, deve ser acompanhada de perto, sobretudo pelas empresas. São elas que vão lidar, em maior escala, com o reajuste das taxas e impostos municipais. Portanto, é preciso mostrar ao poder público que o setor produtivo está atento ao novo Código Tributário. Para isso acontecer, é fundamental que as empresas procurem e se unam às suas entidades representativas. Só isso fará multiplicar a força do setor produtivo nesse momento. Juntas, cada uma das instituições, dentro do seu campo de atuação, poderá participar ativamente desse esforço para garantir agora um Código Tributário justo e coerente com a realidade dos goianienses. Justa também deve ser a conduta dos vereadores na revisão dessa lei. Os cidadãos estarão de olho no posicionamento dos parlamentares e levarão isso em conta na próxima eleição.

José Carlos Palma Ribeiro | Presidente do Serviço Social Patronal de Goiás (Sesp)