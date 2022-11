Prédio da Alego

A Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás tem em suas diretrizes o objetivo de guardiã da memória de Goiânia. Cumpre-nos falar da ocupação do prédio histórico da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o qual se encontra disponível para novas funções, após a mudança de suas atividades para outro setor de nossa urbe. Não poderíamos deixar de manifestar o nosso apoio à proposta de instalação no local de um Palácio da Cultura, tão aguardado e merecido em nossa capital.

Ressalte-se que o espaço poderia abrigar o Museu de Arte de Goiânia e a Associação do Bosque dos Buritis, os quais atualmente se encontram em edificação provisória. Poderia o referido espaço acolher também a Orquestra Municipal, sala para palestras e projeções, saguão para exposições das artes plásticas e, ainda, destinar uma sala para a exposição do Plano Original de Goiânia, cidade que nasceu sob a égide ambiental e cultural (proposta da arquiteta Narcisa Abreu Cordeiro).

Sabemos que o Bosque dos Buritis é um patrimônio paisagístico e cultural, o qual faz parte da matriz do plano piloto original de Goiânia, com a inspiração das Cidade Jardim.

Temos o propósito de defender a história de Goiânia, razão pela qual fica aqui registrado o nosso empenho de um bom êxito na causa, qual seja a realização de um Palácio da Cultura, harmônica com a área paisagística do bosque.

Por fim, poderíamos evidenciar ainda uma integração de atividades possíveis entre a referida edificação e o Bosque dos Buritis, estabelecendo um percurso onde o estudante e outros possam passar pela sala de informações da história de Goiânia e, posteriormente, se deslocar até as nascentes d’água do bosque, prosseguindo pelo conjunto art déco da Praça Cívica, numa rota cultural e ambiental com a denominação de Caminho Escola – registrado no INPI, de autoria da acadêmica Narcisa Abreu Cordeiro.

Ante o exposto, esta entidade vem manifestar seu inteiro apoio à proposta de instalação no prédio da Alego de um Palácio da Cultura, estando certa de que se trata de projeto de relevante interesse social que compete a esse egrégio governo.

Maria Elizabeth Fleury Teixeira | Presidente da Aflag - Setor Sul

Discurso na COP

De medíocre gestão, também desastroso na área ambiental, Jair Bolsonaro, literalmente estendeu de bandeja o tapete vermelho a Lula para brilhar perante aos olhos do mundo com seu discurso de forte compromisso com a preservação da nossa floresta na COP-27, no Egito. Lógico que, por hora, no terreno das promessas... mas, um alento, já que o Brasil deixa de ser pária nesta importante área ambiental.

Paulo Panossian | São Carlos-SP