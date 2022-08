Lacração na missão

A missão Artemis da Nasa, visa devolver humanos à Lua! Essa é a primeira etapa de um ambicioso projeto que quer levar o homem de volta à Lua e também servir de trampolim para viagens tripuladas a Marte. O lançamento está previsto para o dia 29 de agosto. Neste primeiro teste “pra valer”, o enorme foguete SLS (Space Launch System ou Sistema de Lançamento Espacial), o mais poderoso do mundo, lançará uma cápsula Orion, ainda sem tripulação, para o espaço — da mesma forma que rolaria com astronautas a bordo. A nave irá orbitar a Lua por algumas semanas, para testar tecnologias, hardwares e sistemas. Será que ela aguenta o calor, a alta velocidade e a radiação do espaço? Assim, será testada sua capacidade de chegar até nosso satélite, retornar à Terra e pousar no oceano em segurança, preservando futuros tripulantes. Estima-se que o voo dure 42 dias. Para não ficar tão impessoal, dentro da nave haverá o ‘Moonikin’ — um manequim de astronauta —, além de satélites CubeSat e alguns experimentos científicos. O foguete deve ir para a plataforma do Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, Flórida, neste 18 de agosto, para se preparar para o grande dia 29. O evento será transmitido ao vivo.

Bem, até aí, tudo bem e nada demais. O problema é a notícia a seguir: “A missão terá a primeira mulher e a primeira pessoa negra na superfície lunar!”

Pergunto: o que tem a ver esse tipo de notícia para essa missão? De que interessa se irão mandar brancos ou negros, homem ou mulher? Que diferença faz isso? É um tipo de lacração desnecessária!

Torcemos que a missão seja um sucesso, independentemente da cor, credo, gênero, espécie, etc. Que toda tripulação retorne em segurança a Terra!

André Gustavo Fleury de Melo | Centro - Goiânia

Negros candidatos

Auspiciosa notícia leio no POPULAR desta quarta-feira (17 de agosto): cresceu o número de postulantes negros a cargos eletivos disputados neste ano. Esse fator faz o Brasil mais Brasil. Afinal, esses nossos compatriotas são maioria neste país impregnado de preconceito e de injustiça das mais variadas formas. Brasil Zumbi, João Cândido, Luis Gonzaga das Virges, Lucas Dantas, Manoel Faustino e outros destemidos.

Filadelfo Borges de lima | Vila Carolina – Rio Verde-GO