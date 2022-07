Viadutos da 85

Os dois viadutos situados à Avenida 85, além de ajudarem sobremaneira na mobilidade urbana de suas regiões, fazem hoje parte dos pontos turísticos de Goiânia. Porém, o que se sempre me chamou atenção nestas duas obras foi o uso em ambas de inúmeras placas de ACM que, a meu ver, com o tempo poderiam causar transtornos, acidentes e, inclusive, vultosos gastos públicos com as suas manutenções e reformas. Nada contra os profissionais autores de tão belos projetos. Nunca! Mas a simples maneira que tais placas foram chumbadas em série atentava para possíveis problemas com vândalos, com possibilidades de furto do material ou mesmo de deterioração pela própria ação do tempo: sol, chuva, etc.

Quantas vezes passei de carro por debaixo viadutos com medo de ser atingido por uma dessas placas a se soltar? Diversas.

Agora houve este incêndio no viaduto da 85 com a T-63 e a Seinfra anunciou a retirada de todas as placas daquela construção. Então, gostaria de propor a esta ilibada secretaria que faça o mesmo procedimento à outra (Av. 85 com Av. D) e dê uma “nova cara” a estes dois viadutos. Caso ambos fiquem desnudos somente no concreto, a prefeitura, por exemplo, poderá convidar grandes artistas plásticos goianos envolvidos com arte urbana para fazerem destes locais verdadeiros monumentos culturais que trariam nova vida para esses espaços. E isto poderia se expandir para outros viadutos e pontes que cortam nossa maravilhosa cidade, tornando-a ainda mais acolhedora. Que a Seinfra convide a Secult e outras secretarias da Prefeitura de Goiânia para que pensem e ajam rapidamente por um projeto urbano que valorize nossa educação e nossa Cultura.

Seria sim um belo presente para a nossa capital e uma marca registrada para esta gestão que já vem fazendo um valioso trabalho.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Futuro

Temos em Goiás dois períodos bem distintos e raramente chove em meados do ano, nesse período o normal é a estiagem e a novidade é quando chove. O abastecimento da capital é feito de forma predominante pelo Rio João Leite, assim a queda da vazão do Meia Ponte, que acontece todo ano, afeta os mais próximos e mesmo assim no ano passado, quando a situação foi crítica, vimos que a montante do rio foi aberta uma represa para ajudar na vazão. Claro que devemos tratar bem os recursos naturais, não assorear os rios, cuidar das nascentes, das várzeas, usar os recursos de forma racional para que eles não fiquem mais caros. Enfim, devemos ser educados e não castigados pelo medo do amanhã!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia