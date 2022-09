Eleição polarizada

Há poucos dias do primeiro turno das eleições para a Presidência da República em nosso amado Brasil, dentro de uma já esperada polarização Bolsonaro x Lula, o que se vê é o atual chefe do Executivo nacional perdido em divagações e insistentes ataques ao seu oponente (muitos deles fincados em teses e fatos não confiáveis), enquanto o outro (líder absoluto nas pesquisas) nos chama a atenção com uma campanha propositiva que, ao final deste percurso eleitoral, agrega grandes e fortes aliados que certamente serão bem importantes na somatória do tão cobiçado voto útil que pode definir esta eleição presidencial ainda no primeiro turno.

Tendo como candidato a vice Geraldo Alckmin (PSB), Lula (PT) recebe nesta disputa o apoio oficial de Marina Silva (Rede), Henrique Meirelles (União Brasil), Cristovam Buarque (Cidadania), Luciana Genro e Guilherme Boulos (PSOL) e João Goulart Filho (PCdoB), entre outros, mostrando que o centro e a esquerda nacionais estão unidos no afã de destituir democraticamente o um atual presidente da República de ultra direita para dar um voto de confiança a um político que já provou ter a destreza de administrar um país respeitando todas as diversidades, inclusive político-ideológicas. Aliás, já existe uma fração de filiados do PDT de Ciro Gomes que também já entenderam o momento crucial por que passa nosso país e abertamente estão se mostrando simpatizantes desta necessidade veemente de fazerem uso deste voto útil. Tudo leva a crer que assim será.

O desenho está absolutamente feito e o Brasil se prepara para mais uma etapa de sua ainda curta história. Mas, independente de qualquer resultado, que o povo brasileiro eleja aquele(a) que melhor o representar e que a nossa democracia seja perpetuamente respeitada.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Semear o PIB

Chegando a hora! No dia 24 de setembro encerra-se o vazio sanitário da soja em Goiás, medida legislativa para o controle da ferrugem asiática da soja. Os produtores ansiosos para a semeadura estão autorizados a realizá-la a partir do dia 25 com o início do calendário de semeadura que vai até 31 de dezembro. O sucesso do vazio sanitário depende da interação entre produtores e a defesa agropecuária; garantindo fitossanidade, segurança alimentar e divisas para o estado. Agora é esperar pelas chuvas e lembrar do provérbio “quem planta colhe”.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia