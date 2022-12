Atuação do STF

“Quem não gosta de política, está condenado a ser dirigido por aqueles que gostam” – inferência milenar atribuída ao filósofo e matemático grego Platão (428-348 a.C). Fôssemos todos políticos exercendo no dia a dia a cidadania plena, certamente não seríamos sistematicamente usados pelos maus políticos, seja no Legislativo, Executivo ou Judiciário. No entanto, nossas escassas cobranças estão restritas aos poderes Legislativo e Executivo. Somos por demais displicentes, quase coniventes, quanto as ações desses entes federativos, e, totalmente omissos em relação ao Judiciário. “Um juiz não é nomeado para fazer ‘favores’ com a justiça, mas para julgar segundo as leis”, afirmava o discípulo de Sócrates – julgar com celeridade, e, é exatamente no óbice da falta de celeridade processual que nossas Cortes constroem verdadeiras aberrações jurídicas. Destarte, a soltura de Sergio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro – o único condenado no âmbito da Operação Lava Jato, há seis anos ainda mantido em regime fechado –, ou, em estreita observância às tecnicidades processuais: saída do cárcere para a prisão domiciliar, deliberação da segunda turma do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite de sexta-feira (16), com voto decisivo do ministro Gilmar Mendes. Condenado em 23 ações penais na Justiça Federal, penas que chegam a 425 anos e 20 dias de prisão, sentenças ainda pendentes. Ora, a presunção de inocência, entende-se, está esteada efetivamente na conjectura de inocência do réu. Portanto, há aqui um flagrante dissenso; Cabral é réu irrefutavelmente confesso em juízo. Quando inquirido, saiu-se com estas: “Difícil admitir, dizer que roubei. Dói muito, hoje não me dói mais” – confessar que realmente roubou – e, “Meu apego ao poder e dinheiro é um vício” – ou seja, Cabral é viciado em roubar.

João Bosco Costa Lima - Trindade

Natal!

O Cristianismo não se reduz, como querem alguns, a dogmas intelectualizados, catálogo de preceitos, regras e deveres, lista de pecados. É, antes de tudo, uma Pessoa e um acontecimento. A Pessoa é Cristo. O acontecimento, a irrupção de Cristo na Humanidade. Natal celebra o acontecimento e traz para o nosso meio à Pessoa.

Que esta certeza de fé confira ao seu Natal sua plena dimensão e se prolongue, tonificante, por todo o novo ano de 2023, trazendo paz, renovando esperança e multiplicando alegria. Que seja um ano de crescimento e positivismo para todos.

José Ribamar Pinheiro Filho Brasília - DF