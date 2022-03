Confira as cartas dos leitores desta quinta-feira - 24/03/2022

Adeus a Barbosinha

Perdemos a maior referência do rádio em Goiás. Com a morte do radialista Barbosinha, nossa imprensa está de luto. Quem neste estado não ouviu Barbosinha nas madrugadas? Agora nossas madrugadas estão mais tristes, mais vazias e cheias de saudades. Ele era baiano de Santa Maria da Vitória, mas desde os 13 anos de idade já…