Preferência dos empresários

Eu também estou nessa. Como não tenho força nem condições de fazer qualquer movimento, prefiro deixar o país. Tenho duas netas estudando nos Estados Unidos, irei pra lá fazer-lhes companhia. Se aqui acabou nosso direito de expressar o que pensamos, para evitar qualquer tipo de constrangimento acho melhor me mandar. Tolerar mais quatro ou oito anos, no caso de reeleição de um governo corrupto, é demais para minha fase da vida já quase no fim (86 anos). Não vou suportar. Ou vou para os States ou vou para o cemitério para não voltar, como dizia Confúcio, o filósofo chinês: “feliz é aquele que vai ao cemitério e volta”. No dizer de Confúcio, feliz é aquele que está vivo. Li no POPULAR a entrevista do candidato do PCO, favorável à extinção do STF, conte com meu voto, também sou a favor.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia

GO-147, o grito rouco

Mais uma vez nos servimos desse democrático espaço para nosso grito, já rouco. Se os nossos sonhos, clamados pelo tempo vivido, se nossas vozes como cidadãos sofridos por batalhar sempre, independentes das reciprocidades a que temos direito como perpétuos contribuintes, quando incansavelmente gritamos por vermos nosso dinheiro ir para o ralo reiteradas vezes, pedimos, ou melhor, imploramos a quem de direito, que venha conferir “in loco” o resultado prático da última manutenção, digo “Festa do Tatu”, promovida na GO-147 - estrada de terra, trecho que liga Bela Vista de Goiás a Silvânia e outros municípios goianos e o Distrito Federal no mês de abril passado. O que não voou através das rodas dos carros, como poeira, virou “costela de elefante”, resultado do trânsito intenso que a via recebe, justificando nosso apelo de décadas passadas pelo benefício de sua pavimentação. Em breve, como já ocorreram enésimas vezes, uma nova manutenção, ineficaz, como sempre, virá produzir mais e muito mais poeira e, com as chuvas, o que restar irá passear pelas águas dos córregos. Ressalvamos imaginar se é oportuno ou não, nesse momento de campanha política, tentar novamente fazer ouvir-nos aqueles que poderiam, mas que não se dispuseram a nos ouvir.

ÉZIO INÁCIO ROSSI | Zona Rural – Bela Vista de Goiás