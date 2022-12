Socorro, Goiânia!

O editorial da superedição (dias 24 e 25) deste jornal tira da minha boca as palavras que eu gostaria de dizer ao prefeito Rogério Cruz. Antes de anunciar promessas de novas obras, a administração municipal deveria concluir as obras já iniciadas e não concluídas, a exemplo do BRT Norte-Sul, das obras da Praça Cívica, da Praça do Cruzeiro, para citar apenas algumas. A Praça Cívica, que sempre foi referência de beleza e de edificações em estilo art déco encontra-se em estado lastimável – calçadas destruídas, trechos interrompidos com blocos de concreto, vias sem sinalização adequada ou confusa tanto para os pedestres quanto para os motoristas que circulam pela praça ou transitam nas suas imediações. As edificações pichadas e sem restauração competem em falta de beleza e harmonização com o paisagismo inexistente. Saudades das flores do nosso saudoso Iris Rezende! O mesmo acontece com a Praça do Cruzeiro, antes tão linda, local onde as mães levavam seus filhos pequenos para brincar, se transformou num monte de concreto sem qualquer beleza estética. Lá também estão os horrorosos blocos de concreto dividindo as vias destinadas ao BRT e aos demais motoristas, isso sem falar no sinaleiro que controla o trânsito de quem circula a praça no sentido para a Rua 83 e quem segue para a 90. O motorista fica sem saber para onde ir, qual via seguir, pois o BRT que está à sua esquerda pode virar no sentido da 90 quando o sinal abre para ele e fecha para os que seguem adiante contornando a praça. Se o motorista não estiver atento, pode ser atropelado pelo BRT ou atropelar o BRT. Fico me perguntando onde estão os engenheiros de tráfego, os arquitetos e paisagistas municipais? Socorro! Queremos de volta nossa Goiânia linda, arborizada, limpa e com trânsito friendly.

Heloísa Augusta Brito de Mello | Setor Marista - Goiânia

Proibição de porte de armas

Sobre proibição pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, do porte de armas no Distrito Federal até 2 de janeiro, no sentido de evitar qualquer possibilidade de tragédia na posse de Lula, é de se questionar: por que somente no Distrito Federal a proibição do porte de armas neste período?

Os bolsonaristas radicais, alguns suspeitos de atos terroristas, não estão por todo o País?

Paulo Panossian | São Carlos-SP

Erramos

Diferentemente do publicado na página 10 da edição de ontem, o Centro Internacional (Ceint) dos Correios, que vai operar em Anápolis, será o quarto do País.