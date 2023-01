Tempo de bonança

Novo tempo, novos rumos. Como diria Ivan Lins: “No novo tempo, apesar dos perigos, de todos os pecados e de todos os enganos, estamos marcados pra sobreviver”. Deveras, seguiremos resistindo, buscando ir além da sobrevivência. O ocaso de 2022 encerra o ciclo de quatro anos do paradoxal negacionismo do capitão presidente Messias Bolsonaro. O ano novo chegou trazendo consigo a ascensão do líder petista do cárcere à Presidência da República – após ter sido celeremente indultado pelo STF e referendado pelas urnas. Lula agora faz história ao se tornar o primeiro presidente eleito para cumprir um terceiro mandato à frente do Executivo nacional. Irá governar um país politicamente polarizado. Segundo a psicologia, quanto mais polarizada é uma sociedade, mais autoritária e menos democrática ela é. Nessa seara a claque esquerdista festeja os 60,3 milhões de votos recebidos pelo líder petista no segundo turno, ostentando o feito como a maior votação de um candidato à Presidência da República desde a redemocratização. Na escrita porcentual, uma vitória com aparência de empate técnico: 50,9% dos votos válidos para o vencedor e 49,1% endereçados ao perdedor. A ínfima distância entre esses porcentuais evidencia um país profundamente dividido. Uma pesquisa recente da Federação Brasileira de Bancos conta que apenas 46% dos brasileiros creem que o governo petista será ótimo/bom. Sob perspectiva diametralmente oposta, 31% dos pesquisados acreditam que o novo governo será ruim/péssimo. Hora de arrefecer os ânimos exaltados e dar a volta por cima. “União e Reconstrução”, logomarca em estudo pelo novo governo. Palavras mágicas, tudo que o País precisa para um grande recomeço, sugerem abnegação, altruísmo e integridade. Infere coletividade, o princípio ético do bem comum. O verdadeiro servir à Pátria. Um 2023 venturoso para todos nós!

João Bosco Costa Lima | Trindade-GO

Cultura renasce

Margareth Menezes, ao tomar posse no Ministério da Cultura, reacende a esperança num Brasil com respeito às diferentes manifestações culturais nas mais diversas áreas. A classe cultural brasileira espera que a gestão do novo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, promova políticas culturais voltadas ainda mais para a classe intelectual, já que nos passados quatro anos de governo desumano e sem cultura, o livro deu vez a armas de fogo. Agora, a esperança reluz no Planalto Central brasileiro. Como diz Fernanda Montenegro, imortal da Academia Brasileira de Letras: “Um país sem cultura é um país sem educação”.

Matheus Nunes da Silva Brito | Setor Central – Matrinchã - GO