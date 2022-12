Taxa do agro

Além da recuperação de rodovias e manutenção de pontes, algumas demandas para o desenvolvimento do agro: pavimentação asfáltica da GO-445 entre São João da Paraúna e Aurilândia (16 km) e da GO-221 entre Doverlândia e Baliza, com o trecho de 23 km até o entroncamento com a GO-194, “Trevão”, e deste ponto até a sede do município de Baliza pela GO-194, com 80 km. A continuação da GO-221 até a divisa com o Mato Grosso também evitaria os transtornos para o transporte de insumos e escoamento da safra.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia

Mais vereadores em Goiânia

Capa do POPULAR desta quarta-feira (7) já diz tudo, cidade paralisada é cidade sem governo municipal, será que as pessoas de bem da nossa capital estão esperando a Copa do Mundo acabar para darem seu grito de revolta com esses vereadores inúteis? Capitaneados pela figura nefasta desse vice-prefeito alçado ao cargo pela morte do Maguito Vilela, e pelo presidente da Câmara pela enésima vez. Senhor Romário Policarpo, o senhor não foi eleito para defender essa cidade das vilanias? Pois ao invés disso o senhor, ao lado desse prefeito, se tornou vilão. Conterrâneos da capital, vocês vão assistir à derrocada de vossa cidade sem nada fazer? Aumento do número de vereadores? O cofre de vocês aguenta mais esse assalto?

Adriano M. Carvalho | Jataí - GO

Fracassou o golpe no Peru

Congresso do Peru está de parabéns! Horas após a tentativa de golpe pelo reacionário presidente Pedro Castillo, que havia determinado o fechamento do Congresso, esse mesmo Parlamento em tempo recorde aprovou com ampla maioria o impeachment do presidente peruano. Que inclusive está preso. Certamente, este teria sido também o destino deste desumano e incendiário Jair Bolsonaro, que em boa parte de sua gestão incitava suas milícias a se manifestar ruidosamente pelo fechamento do STF e do Congresso. Assim como as nossas instituições estão sólidas e não se intimidaram com as ameaças antidemocráticas de Bolsonaro, o Peru dá também um grande exemplo, não abrindo mão do regime democrático que dá o direito inconteste de ir e vir a todo cidadão.

Paulo Panossian | São Carlos-SP