Políticas públicas para cães e gatos

Sonho em ver o dia em que existam em Goiânia hospitais veterinários do nosso rico município, de forma gratuita. Não apenas um, como tem no Setor Balneário Meia Ponte, onde só há consultas e medicamentos, mas também exames, castrações, banho, tosa, odontologia e outros serviços, tanto para cães, como para gatos. Sonho em ver o dia em que o centro de zoonoses, situado no km 08 da GO-020, pelo menos realize o atendimento às ligações dos usuários no número 3524 3131, e que não dê ocupado, ou que chame e atenda, aliás, desafio quem consegue falar lá. Sonho com o dia em que a gestão pública desenvolva um programa de castração em massa de cães e gatos, para diminuir a população desse animais perambulando pelas ruas, famintos, sem vacinas e como verdadeiros indigentes. Sonho com uma delegacia especializada e bem aparelhada para receber denúncias de maus-tratos, violência e matança de animais, tirando mais esse encargo da PM. Tenho 55 anos, ainda espero ver isso acontecendo na Goiânia de todos nós, inclusive dos nossos bichinhos.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo – Goiânia

Rua da Divisa

A par de cumprimentar o senhor Arthur Rios pelo artigo “Rua da Divisa” (O POPULAR 07/01/2022), gostaria de registrar que mesmo antes que se decida pela obra de duplicação, há algo que a Prefeitura/SMM poderia fazer imediatamente: proibir o tráfego de veículos de ultracarga. Utilizo diariamente essa via e ela vem sofrendo extremo desgaste com o volume do tráfego e com a quantidade de veículos de carga que dela se utilizam. Essa rua não comporta fisicamente esses tipos de veículos. Como exemplo: caminhões passam sobre a ilha no entroncamento com a Avenida Rio Branco (porque não conseguem manobrar no contorno), e sobre as ilhas do viaduto da BR-153 (próximo a Goinfra), destruindo-as! A Prefeitura de Goiânia vem postergando uma solução definitiva, mas o mais simples e imediato e menos oneroso para sua conservação presente seria proibir o tráfego de caminhões bitrens e assemelhados, o que já foi prometido mais de uma vez.

Maurivan Salustiano de Oliveira | Conjunto Caiçara - Goiânia

Retrocesso

Se a situação do País com Jair Bolsonaro já é desastrosa, com a possiblidade de Lula voltar ao poder desta República vamos aprofundar a rota deste retrocesso econômico e social. Os petistas já falam e revogar a ampla e moderna reforma trabalhista. Desejam um Estado forte, e querem rever as privatizações, para quem sabe se lambuzar novamente na onda de desvios de recursos públicos. Bolsonaro e Lula, nunca mais.

Paulo Panossian | São Carlos - SP