Inimigos da Pátria

Que fique na lembrança daqueles que se deixaram fotografar, como prova inconteste de seus atos. O registro de suas próprias atrocidades, que estamparam em suas selfies debochadas e desrespeitosas, o rastro de destruição e violência por eles praticados. Que os registros fotográficos em todos os jornais, uníssonos em reproduzir por meio de fotos e títulos, a gravidade das cenas ocorridas em 08 de janeiro de 2023, seja a lembrança de um cenário cruel e abominável que jamais nos esqueceremos. Um ataque a Democracia. Que os atos e ações instituídos de imediato, deixaram claro que, não era necessário perguntar o que foi, quem participou, o que fizeram e quem ordenou. Era evidente que, um plano macabro foi tomando corpo e culminou com a invasão, destruição, violência, destruição do patrimônio público e o desrespeito as instituições nacionais. Isso tudo é crime. Que a população brasileira foi tomada de espanto, assistindo um verdadeiro filme de horror, em plena tarde de um domingo. Os fatos comprovam uma tragédia anunciada e os responsáveis serão punidos. Que aos olhos do cidadão do bem, não seria possível que tal fato se consumasse, haja vista as propostas assinaladas pelo novo governo, sustentadas na união, conciliação e na harmonia, descortinando um futuro promissor para todos. Entretanto aos que negam a perspectiva de um caminho comum, lhes cabe amargar seus desatinos. Que não só os registros e as perdas irreparáveis, sejam suficientes para os inimigos da Pátria contabilizarem a dimensão dos crimes que cometeram, ao contarem um dia, como história aos seus descendentes. Será mais pura verdade.

Marta Horta de Carvalho | Jardim América - Goiânia

Fraternidade

A Campanha da Fraternidade vem aí! Em todo o Brasil, na ocasião da quarta-feira de cinzas, será lançada a Campanha da Fraternidade 2023, como tema “Fraternidade e Fome”, tendo como lema “Dai-lhes vós mesmos de comer” - (Mateus 14,16), inspirada pelo evangelho de Mateus. Pela terceira vez a fome é tratada pela Igreja no Brasil por meio da Campanha da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A primeira foi em 1975 e a segunda em 1985. O tema é bastante atual e oportuno. Vivemos em um mundo onde a fome atinge multidões, uns esbanjam alimentos e outros não têm com o que se alimentar. A Campanha da Fraternidade pretende chamar a atenção da humanidade. Precisamos estar sensíveis e sermos capazes de repartir melhor nossos alimentos para que não falte a ninguém e cada um possa ter o pão nosso de cada dia. A Campanha da Fraternidade que nos ajudar a vivenciar o tempo quaresmal especialmente a caridade e a justiça nos âmbitos pessoal, comunitário e social.

José Ribamar Filho | Brasília - DF