Charge sobre o Atlético

Com o devido respeito ao missivista José Carlos P. de Brito (Cartas, Superedição, 19 e 20/11/22) que afirma não conhecer o cartunista Jorge Braga, afirmo-lhe que está perdendo a chance de apreciar a vida e a história de uma verdadeira lenda dos cartoons e charges de nosso País e que temos a honra de tê-lo conosco diariamente há décadas como titular desta área no POPULAR. Mineiro de Patos de Minas, Jorge Braga escolheu o nosso estado de Goiás como sua casa, mas todos os continentes do mundo conhecem este afilhado artístico do mestre Ziraldo que tem o humor muito refinado e sempre atual. Quanto aos times goianos, sabemos que todos têm suas peculiaridades. O Goiás sempre com uma estrutura sólida, porém sem o brilho que esta mesma estrutura lhe oferece. O Goiânia trava uma luta inglória para retornar aos áureos que a história nos conta. O Atlético, mesmo rebaixado para a Série B, segue firme com uma estrutura administrativa e patrimonial incontestável, mesmo que erguida de forma polêmica. Quanto ao Vila Nova (time do meu coração) segue a passos largos para deixar para trás gestões amadoras para finalmente focar na direção do profissionalismo dentro e fora de campo e brindar novamente com títulos gloriosos a sua fiel torcida, que sempre foi e sempre será a mais fanática de nosso estado. Por fim, torço muito para o Futebol Goiano no geral e, sobretudo, pela paz dentro e fora dos estádios.

Roberto Célio P. Silva/ Setor Pedro Ludovico

Copa do Catar

Prezados amigos esportistas do Brasil e do mundo, sabemos que o esporte mais apreciado no planeta Terra é o futebol. Somos milhões de apaixonados. Desde 1962, comecei a acompanhar nossa seleção canarinho. Neste ano, completarei 16 copas. Irei assistir e torcer para que sejamos o primeiro hexa campeão mundial. Vamos todos formar aquela corrente positiva... Boa sorte pra todos nós!

Anapolino de Carvalho / Nerópolis - GO