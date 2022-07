Caso Colégio Visão

Dois fatos nos deixaram indignados no caso da demissão do professor Osvaldo Neto. O primeiro foi a atitude irresponsável e difamatória de um blogueiro de extrema direita que lançou mão de falácias e fake news para atacar, covardemente, um cientista social que, com competência acadêmica, exerce seu ofício docente. O segundo foi o Colégio Visão embarcar nessa narrativa negacionista e anti-ciência e demitir, sumariamente, o professor. O alento que temos é que o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás já agiu contra essa injustiça.

É urgente que cresça o repúdio da sociedade goiana contra essa prática persecutória, própria de ditaduras, para que tal absurdo não se repita mais. Toda solidariedade ao Professor Osvaldo Neto.

Railton Nascimento Souza - Presidente licenciado do Sindicato dos Professores do Estado de Goiás (Sinpro Goiás)

Pacote de bondades

Reconheço o quanto a população brasileira está necessitando de redução no valor dos transportes, combustíveis e alimentação, mas até que ponto, nosso país não vai ficar ingovernável a partir de 1º de janeiro de 2023 do ponto de vista fiscal? No momento em que o governo federal estoura o teto de gastos, para implantar o pacote de bondades, com gastos próximos aos 39 bilhões de reais, eu pergunto, e isso, não é pedalada fiscal? Perdão quase integral do Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), vale-gás, Pix Caminhoneiro, ampliação do Auxílio Brasil, zerar o Pis/Pasep (Programa de Integração Social e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e o Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) para compensar a redução do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços), por parte dos estados, afim de reduzir o valor dos combustíveis, gratuidade a idosos no transporte público dentre outras bondades. E para piorar há 90 dias das eleições. Como é difícil conciliar o humano, o fiscal e o eleitoral.

Márcio Manoel Ferreira - Jardim Novo Mundo, Goiânia