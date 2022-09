Elmiro Dourado

Engana-se que a sabedoria advém do conhecimento acadêmico. Elmiro Dourado provou que, mesmo sem nenhuma instrução escolar, pois apenas aprendeu a desenhar seu nome, era capaz de fazer contas de dar inveja a qualquer matemático. Sua saga começa nos anos 1950, vindo da Malhada da Onça, município de Santa Maria da Vitória, na Bahia, para Santa Isabel, em Goiás. Homem simples, mas admirado por todos. Era um verdadeiro conselheiro e conciliador de possíveis conflitos. Além de ter contribuído, por mais de 50 anos, com todos aqueles que o procuraram. Quer seja para vender uma galinha, um bezerro, ou qualquer outra mercadoria. Elmiro, que àquela altura já havia adquirido uma propriedade rural, com seu labor dignamente, nunca pensava duas vezes: sempre ajudava os que precisavam lhe vender algo para o sustento. Alavancou a economia e a política local até a sua morte, neste mês de setembro, de 2022, aos 89 anos. Depoimentos de vários seguimentos sobre sua pessoa sempre foram constantes: homem de honra, honesto, caridoso, amoroso, principalmente com as crianças que o adoravam. Era sempre procurado, pelo cidadão comum, políticos, médicos, empresários, para pedir conselhos, orientação. Como diz o ditado: “morre o homem, mas não morre o nome”. Elmiro sempre será lembrado.

Cesar Benito Caldas | Ceres- Goiás



Um pleito para ser inédito

Independentemente do que vai acontecer no segundo turno desta eleição para presidente da República, o resultado será inédito, senão vejamos. Todos os presidentes que buscaram a reeleição conseguiram se reeleger, pode ser que Bolsonaro não consiga. Outro fator, é que o atual presidente e candidato a reeleição, jamais perdeu uma eleição, venceu todas que disputou em sua vida: uma para vereador, seis para deputado federal e uma para presidente da República. Mais uma situação que poderá ser inédita: nenhum presidente da República venceu um pleito eleitoral, perdendo em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do País. Nesse momento, Lula lidera com 41% das intenções de votos, contra 35% do presidente Bolsonaro, em terras mineiras. Todos os candidatos que venceram o primeiro turno, também venceram o segundo. Neste momento, o candidato e ex-presidente Lula lidera as pesquisas, mas se perder no segundo turno... Sem contar que, caso o presidente Bolsonaro seja derrotado, e não aceite o resultado, e haja um golpe por parte da

Direita, também estaria aí

um outro ineditismo.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia