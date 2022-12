Vida que segue

As notícias do domingo são aquelas que se arrastaram durante a semana, e acrescentaram um pouco mais de desalento para os leitores. Uma ressaca de decepções, nos assuntos da economia, da violência, da saúde, da educação, da cultura, e ainda a pior delas: a derrota da seleção brasileira no futebol. Como sofreu o torcedor. Gritou, xingou, palpitou, chorou e, como a palavrinha “se” perambulou, nas tantas estratégias de um e outro mais apaixonado... “Vida que segue, gente!’’, dizia um rapaz sentado na calçada, ainda vestido com a camisa verde amarela. Talvez essa tenha sido a melhor exclamação desses últimos dias. Sim, vida que segue! Em tempo de Natal, as crianças que escreveram suas cartinhas para o Papai Noel ainda estão pensando em escolher seu melhor sapatinho para deixar perto de sua cama, esperando o seu presente preferido. Pode ser uma bola, uma vaga na creche, um emprego para seu irmão, uma consulta ou um remédio e até o pedido para ser lembrado como o futuro de seu país. Mais ou menos assim, me encontro à espera do amanhã. A ressaca há de passar e a vida se encarregará de acenar para cada um o seu caminho, acalmando as rusgas, os ânimos e sinalizando com raios de luz, que o sol nasce para todos. Mais ainda, que em nosso corações o amor seja o sentimento que nos trará a harmonia e a paz. Esse é o propósito do Natal: renascer a cada dia!

Marta Horta Figueiredo de Carvalho | Jardim América, Goiânia

Aviso fúnebre ontem e hoje

Antes da grande expansão de emissoras de rádio pelo vasto interior brasileiro, instalavam-se serviços de alto-falantes em pequenas cidades. Alguns o faziam em templos católicos. Estes emitiam também o som emanado do bater do sino chamando os fiéis para a devoção ou anunciando a morte de algum morador. Quando me mudei para Rio Verde, em 1973, o aviso de falecimento se fazia por alto-falante instalado em automóvel. Estranhei porque, na minha de origem, Jataí, as mortes eram anunciadas pela então única rádio do município, na qual eu trabalhara. Também Rio Verde possuía, nesse tempo, uma só estação radiofônica. Depois notei que, em algumas outras cidades, o método usado era o mesmo de Rio Verde. Nesta se agregou o aviso da perda de animal muito querido (cão ou gato) pelo seu dono. Com promessa de gratificação a quem o encontrara e o devolvesse no endereço tal. Houve quem furtasse animal que o restituía como se o tivesse achado, em troca da recompensa. Veio o smartphone e com ele as redes sociais que, num abrir e fechar os olhos, cobrem o mundo.

Filadelfo Borges de Lima | Rio Verde, Goiás