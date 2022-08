Brasil rico, Brasil pobre

Já imaginou viver na riqueza, e continuar pobre? Eis o brasileiro. O curioso brasileiro. Que reclama, cobra, se posiciona, mas justo no momento de tomar a decisão crucial, se exime. A polarização política já está no seu nível mais alto, pois não existem opções. Será? Consigo nominar instantaneamente quatro candidatos viáveis ao cargo de presidente da República, mas as opções se resumem em duas.

Logo, não. Não podemos dizer esta famigerada frase: “Não temos opções”. Ora, sejamos coerentes. O brasileiro joga lixo pela janela do carro, e reclama das inundações nas cidades. Acha o fim do mundo a violência, mas não concorda em investir em educação. Se queixa dos serviços públicos, mas continua elegendo quem não faz absolutamente nada para melhorá-los.

Reclama das inúmeras pessoas em situação de rua, vulgos pedintes, mas não se atenta que isso é um problema social. É um paradoxo ambulante. Fatal. Caminhamos para mais uma eleição presidencial em que o país está violentamente polarizado, se estapeando nas ruas. A economia? O caos. Mas não vejo um cidadão sequer avaliando planos de governo.

“Temos que tirar fulano”, “temos que colocar sicrano” e por aí seguimos na eterna corrida ao redor do rabo. Termos como “comunista”, “de direita”, “genocida” são ditos, porém compreendidos? Creio que não.

Enfim, vejo nas casas as prateleiras vazias. As geladeiras desnutridas, bem como as crianças, os adultos, os idosos. Brasil rico, acorde. Não se venda por discursos vazios, minoritários, recheados de fantasias violentas. Arregace suas mangas, não seja covarde!

Faça valer seus direitos, suas vontades, sua riqueza. Oprima, dilacere e revide qualquer golpe. Volte a ter sua grandeza. Voltemos a ter nossa felicidade.

Jerônimo Alves de Oliveira Neto | Goiânia (GO)



Pé de Ipê

Como diz a linda canção interpretada pela dupla goiana André e Andrade: “No mês da flor do ipê/Os campos ficam floridos/Que dá gosto a gente ver”. Pura realidade, apesar da seca e queimadas que castigam nosso Cerrado. É lindo ver a maestria da natureza com sua beleza extraordinária. Obras de Deus!

Claudene Pereira dos Santos | Morrinhos (GO)