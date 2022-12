Copa do Mundo

A festa estava armada. O Brasil parou, todos a postos em frente aos seus aparelhos de TV na expectativa de ver seus atores, coadjuvantes do futebol, na disputa de uma partida que seria o passaporte para a semifinal da Copa. Nada contra os milhões que recebem nos seus clubes, nada contra os cabelos coloridos ou melhor descoloridos, nada contra as sobrancelhas impecáveis, nada contra os vários acessórios auriculares ou mesmo as tatuagens. Aliás, um dia vi um ex-jogador de futebol e hoje comentarista falar que alguns jogadores preferem ficar várias horas fazendo uma tatuagem do que utilizar o mesmo tempo treinando no seu clube. Imagino que a dança do pombo foi um dos temas da preleção no vestiário do adversário. Futebol arte nós temos o suficiente para vencer qualquer adversário, principalmente os europeus. O que faltou foi força física, ´catimba` e principalmente concentração. Em Goiás vimos um time carente desses atributos o que lhe causou o rebaixamento para a série B.

José Carlos P. de Brito - Aruanã-Goiás

Futebol Feminino

A Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino de 2023, será a 9ª edição do torneio mundial de seleções femininas. Está prevista entre os dias 20 de Julho e 20 de Agosto de 2023, com 32 participantes e terá duas sedes: Austrália e Nova Zelândia. O Brasil está no grupo F com França, Brasil, Jamaica e aguarda a 4ª equipe que vai sair da repescagem. Dentro desse cenário nada de novo até então. Observo e participo das conquistas e evoluções tímidas da modalidade no país e em especial em nosso estado. Chamo a atenção desse seleto grupo de leitores refletindo e perguntando sobre questão de igualdade e valorização da modalidade por aqui, com os seguintes questionamentos: 1º A premiação será a mesma da masculina? 2º Teremos pela 1ª vez liberação da torcida em dias de jogo? 3º O espaço na midia nacional se aproximará da Copa 2022? 4º Nossos governantes a nível municipal, estadual e federal dará o retorno de fomento e politicas publicas eficazes para modalidade?

E por ai vai nossa analise reflexiva e em especial quando ouvimos em alto e bom tom de políticos, gestores de federação, clubes, imprensa, influenciadores, entre outros: Lugar de mulher é onde ela quiser! Respeita as minas! etc e tal.

Não sejamos hipócritas em aceitar o politicamente correto em discursos e em frases de efeito. O futebol feminino tem um caminho de crescimento sem volta, e que o Brasil possa acompanhar, por ser o “pais do futebol”, respeitando, reconhecendo e valorizando de verdade nossas meninas e mulheres do futebol feminino Avante meninas! Estamos na torcida e na luta!

Willian Mendes | Setor Vila Nova-Goiânia