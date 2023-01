Rei Pelé

Pelé? Quem foi Pelé? Teria sido um E.T. entre nós, pobres Terráqueos mortais?

Num sei não, viu? Acho que esse cara num era desse Planeta não....

Pelo sim, pelo não, Pelé se fez REI DO FUTEBOL entre nós com todas as letras maiúsculas. Um Jogador de Futebol perfeito e inigualável.... diria ainda insuperável! Podem enfileirar Zico, Maradona, Messi, Romário, os Ronaldinhos, Garrincha, Zidane, Cristiano Ronaldo que, juntos, não superariam os feitos de Sua Majestade, o Rei Pelé.

O mundo sempre se renderá aos encantos surreais que este Gênio da Bola nos brindou. Pelé sempre estará no imaginário das antigas gerações bem como as de agora e as que estão por vir....

Salve Pelé: o Rei do Futebol!

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Manifestações

O povo que está nas ruas tem sido chamado de “golpista e baderneiro”, etc...,como se fosse crime contra a democracia demonstrar uma insatisfação que a imprensa insiste em denominar de improcedente e, por isso, não divulgar. Mas, o protesto não é somente resultado de o Bolsonaro ter perdido as eleições. Ele não existiria, com a intensidade que se vê, se fosse Ciro, Tebet ou qualquer outro candidato que vencesse o pleito. A indignação advém do fato de quem assume a Presidência. De um indivíduo que justifica o roubo de celular por criminosos, às vezes ceifando a vida de inocentes e que agora, recentemente, despreza herdeiros os quais chama de “parasitas”. E o que é pior: eleito presidente com a infame colaboração de uma tendenciosa Suprema Corte que fez dele o seu candidato e trabalhou incansavelmente pela vitória, haja vista as medidas esdrúxulas adotadas pelo TSE e por ela aprovadas como a execrável censura a órgão de imprensa. Não há necessidade de ser um bolsonarista, como eu não sou, para se indignar com a sua volta ao poder, agravada por ter sido com o apoio do nosso judiciário, em particular do STF. Basta que sejamos pessoas de bem, como são os que estão nas ruas. E depois de tudo ainda tenho que ler o artigo da Eliane Cantanhêde no POPULAR do dia 15 de novembro, onde ela critica os manifestantes e se condói pelos ministros que estão no exterior gastando nosso dinheiro. Da ditadura de 64/84 nós nunca podemos esquecer. Mas, do projeto de poder do Lula, estribado na maior corrupção já vista nesse País, esse, sim, devemos esquecer e, passivamente, aceitar que ele ocupe novamente a cadeira de presidente da República.

Américo Barbosa de Souza | Setor Jaó - Goiânia