Goiânia, berço das grosserias

O assunto chega a ser constrangedor, mas... vamos lá. Dentre as cidades mais rudes do Brasil, segundo a Censuswide, consultoria especializada em pesquisa de mercado para fins de relações públicas, marketing e conhecimentos, a nossa outrora florida Goiânia foi “agraciada” com o título de “A cidade mais mal-educada do Brasil”, ou, ainda, “Berço da grosseria”. O levantamento, realizado em novembro, inquiriu mais de 1,6 mil moradores de 15 metrópoles em todo o país. Foram 12 os comportamentos grosseiros que alicerçaram o estudo: manter a atenção totalmente voltada para o telefone em público; não dar a vez no trânsito; não reduzir a velocidade ao dirigir próximo a pedestres; fazer muito barulho em público; não cumprimentar estranhos; assistir a vídeos em público sem fone de ouvido; falar no viva-voz em público; ter uma linguagem corporal fechada; não respeitar o espaço pessoal dos outros; ser grosseiro com funcionários; não dar gorjeta e furar a fila. Um exame mais acurado, certamente, apontaria outros vícios ululantes: carrinhos vazios de supermercados “esquecidos” nas vagas dos estacionamentos ou abandonados a quadras desses estabelecimentos comerciais; no trânsito, a “tradicional” desobediência às faixas de pedestres e aquela egoísta paradinha bem distante dos semáforos na luz vermelha, em razão de uma “providencial” sombra de árvore; carros de som, madrugada afora, perturbando o sossego público – em Trindade, integrante da Região Metropolitana de Goiânia, esse desarranjo sonoro atinge as raias do absurdo e deve ser fruto do desconhecimento das leis, condescendência ou são moucos os ouvidos das autoridades competentes. Em suma, o título em foco é pra lá de merecido! E que paguem os inocentes pelos pecadores! Não vislumbro mudanças de comportamento; uma pena, todos sairiam ganhando.

João Bosco Costa Lima | Jardim Salvador – Trindade-GO

Dívida de Goiás

O atual governo de Goiás está fazendo o que muitas pessoas fazem, parcelam as dividas que ficam para serem pagas no futuro e passam a achar que podem continuar gastando sem controle. No caso das pessoas, elas mesmas vão arcar com as consequências desse descontrole. No caso dos governos, o problema fica para os próximos governos e a conta para ser paga por nós contribuintes, que não somos efêmeros.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia