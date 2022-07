Vila Nova, 79 anos

Em 2022, o Vila Nova F. C. chega aos seus 79 anos de vida. Nos últimos dois anos e meio, vem sendo repaginado, organizado, planejado e se transformando em um clube além do futebol. Vale lembrar que existe uma lenda que diz: “O Vila quando se organizar acaba”. E o glorioso da Vila famosa vem demonstrando o contrário, e essa lenda está caindo por terra, ou melhor, já caiu. O Vila surge após uma ideia do Padre José Blestiere, que, em 1938, cria Associação Mariana com o objetivo de incentivar o congraçamento dos fiéis católicos e gerar entretenimento para as pessoas. Balestiere não pensava estar criando o clube do povo, que se transformou no mais popular e tem a torcida mais apaixonada do Centro-Oeste Brasileiro.

O nome veio devido ao colorado ter sido criado na Vila Nova e poucos sabem que o Vila teve mais três nomes no período de 1943 a 1955. São eles, pela ordem: Operário, Araguaia e Fenix F.C. Essa última denominação vai até 1955, quando volta a ser de forma definitiva Vila Nova F.C. Em 1961, o 1º grande título do Vila, conquistado no dia 13/03/61, e a partir dai o clube vem abrindo novos horizontes e rompendo as fronteiras do estado. A prova disso é que foi o 1º goiano a disputar uma competição nacional, a Taça Brasil de 1963.

O Vila é um clube cheio de histórias e estórias. Aqui registro a audácia da criação do esporte olímpico no inicio dos anos 70 e com o basquetebol conquistou 4 grandes títulos: Campeão Taça Brasil e da Taça Ivan Raposo 1973, Campeão Sul-Americano 1974 e no Mundial do mesmo ano conquistou o 3°lugar. Destaco em tempo que o glorioso Tigrão é o único campeão sul-americano em nosso estado quando o assunto é esporte coletivo! Nessa mesma vibe e resiliência, o Vila recria novamente o Departamento de Esporte Olímpico em parceria com uma universidade e no dia 21/02/20 reiniciou suas atividades com sete modalidades: Futebol Feminino, Futsal, Basquete, Vôlei, Handebol, Rugby e Karatê um projeto ousado e inovador no estado e grandes conquistas já foram alcançadas, cito aqui algumas delas: Bi Campeão Brasileiro Universitário, Campeão Goiano de Futebol e Handebol Feminino e vaga no panamericano entre outras. Podemos escrever por aqui de forma infinita o significado e conquistas do Vila em seus 79 anos de vida e a certeza que fica seu belo e tradicional hino já diz por si só: “Salve o Vila Nova Tetra Campeão, Salve o Vila Nova orgulho da nossa região! O Vila Nova não pode parar, o tigre da Vila famosa tem que triunfar, sua torcida é fenomenal…” Salve o 29/07. Parabéns Vila!

79 anos de luta e glórias ao seu povo! A paixão é vermelha!

Prof. Willian Mendes | Prof. Universitário e Gestor de Esportes Olímpicos do Vila Nova