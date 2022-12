Morte de José Taveira

Uma notícia, com certeza, deixou muitos goianos bem tristes, assim como eu. O falecimento de José Taveira Rocha. Assim como Milton Nascimento se auto intitula como o mais mineiro de todos os cariocas, acredito que o José Taveira poderia ser considerado um dos mais goianos de todos os mineiros que escolheram nosso Estado para viver. Com certeza foi um dos melhores gestores públicos que passaram por aqui nos últimos anos. Taveira, que ingressou na carreira pública através de concurso, era firme nas suas decisões, e ao mesmo tempo muito carismático e atencioso, sendo sempre respeitado por todos que conviviam com ele. Na minha opinião, acho que era um verdadeiro descascador de abacaxis, e, com sua competência recuperou a credibilidade de diversos órgãos e empresas públicas do Estado que eram considerados por muitos como ingovernáveis. Esteve a frente do Ipasgo, Detran, Goiasfomento, entre tantos outros. Era realmente um homem que resolvia e colocava ordem na casa, sempre com muito trabalho e competência. Goiás precisa ter mais gestores como o Taveira. Até brinquei com minha esposa que eu acredito que no Céu as coisas devem ser extremamente bem arrumadas, mas com certeza se precisar de organizar alguma coisa agora o Taveira vai ajudar.

José Trindade Paiva Machado Setor Faiçalville - Goiânia

Problemas na capital

Em artigo datado de 21/12/2022, o prefeito de Goiânia escreveu: “Goiânia adiante, 10 anos em 2”. Nada disso poderia ser dito, vez que se em dois anos de mandato nada fez, nada fará em mais dois. A capital está completamente abandonada. É lixo espalhado sem que haja coleta nos dias marcados, arvores caídas, não faz coleta de lixo reciclável, mato por todo lado, o Lago das Rosas abandonado, enfim um descaso total com a população que paga impostos absurdos. Quem há de acreditar que fará tudo e 2 anos? Ninguém em sã consciência acreditará. E o que fazem os vereadores? Nada, a não ser aumentarem o número de vereadores. Excesso de auxiliares, salários mais elevados, e, nada fazem em prol da população. Como estão as obras do BRT? Paradas, principalmente no entorno da praça Cívica e em frente ao Palácio “Pedro Ludovico” onde o trânsito está muito complicado. A população pede uma providência urgente dos poderes públicos.

Silvio da Paixão Costa

Setor Jaó - Goiânia

Goiânia