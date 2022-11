Ações da polícia

Quero parabenizar a OAB Goiás, nossa Polícia Militar, PGE, TJGO e nossa Polícia Civil, por terem decidido por autorizar a população, o cidadão de uma forma geral e quem se interessar, a fazer filmagens das abordagens e ações policiais em nosso estado. A assinatura desse documento é histórica em Goiás e no Brasil, e pode ser seguida por outras unidades federativas do Brasil. É fundamental que as testemunhas que vão fazer as filmagens, mantenham uma distância segura, para não interferir e influenciar nas operações, procedimentos e ações militares. Acredito que grande parte da população goiana e brasileira apoia essa iniciativa. Tenho esperança que esse seja o primeiro passo para que tenhamos finalmente câmeras nas fardas dos policiais militares do nosso estado. É segurança para a população e para os próprios militares. Só queremos a verdade, a transparência e a luz do que realmente acontece. Como disse Charlie Chaplin, “só a beleza e a verdade convencem o público”.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Artigo Cileide Alves

A jornalista Cileide Alves em seu artigo “Agro e os impostos”, publicado neste sábado, no Jornal O Popular, faz comentários sobre a posição da bancada do PT na Alego em relação à votação da Fundeinfra. A bancada do PT quer contribuir neste debate e esclarecer à sociedade goiana as suas posições nas votações da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). Em primeiro lugar, a bancada do PT tem muito claro que é preciso defender uma Reforma Tributária, onde quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. Estamos saindo de uma campanha eleitoral onde o PT debateu isto incessantemente, entretanto, o governador Ronaldo Caiado em nenhum momento disse em seus discursos que pretendia aumentar impostos para a sociedade. Em segundo lugar, os deputados do PT ressaltam que todos os pequenos, médios e grandes produtores pagam impostos, o que há de novo é o fato do governador colocar uma nova contribuição sobre este setor sem debate, sem transparência e sem possibilidade de modificação. Em terceiro lugar a bancada do PT observa que o projeto foi apresentado sem base de cálculo, sem alíquota e não se sabe ao certo quem será atingido pela nova taxa, pois o governo informa que o valor da alíquota será estabelecido através de um decreto da própria governadoria, ou seja, um cheque em branco, que convenhamos, não é uma atitude democrática e nem transparente. Foi diante destas incoerências que a bancada do PT decidiu votar contra o projeto do governo. Entendemos que o bom debate se faz no diálogo, na transparência e no respeito às posições divergentes.

Antonio Gomide e Adriana Accorsi | Deputados estaduais do PT