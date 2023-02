Agrotóxicos

Os avanços nas pesquisas, a preocupação com o meio ambiente e segurança alimentar já sinalizavam para investimentos na produção e uso de produtos biológicos. Conforme publicou o portal G1, nos últimos anos houve grande número de registros, sendo a maior parte de produtos genéricos e a menor de produtos inéditos. O aumento nos registros de produtos biológicos é um fator positivo. Independentemente se biológicos ou químicos, não é possível alimentar a população mundial sem o uso dessa tecnologia; para os agricultores o uso dos genéricos significa a redução de custos e aumento na produtividade; e para os consumidores a redução do valor do alimento. Porém, na avaliação para registro de produtos inéditos, biológicos ou genéricos deve ser observado seu uso em outros países, pois a sua proibição pode sinalizar algum risco. Urgente é a adesão dos agricultores, operadores ou aplicadores ao uso seguro – por colaboradores treinados e paramentados com Equipamentos de Proteção Individual.

Juracy Rocha Braga Filho

Jardim Goiás - Goiânia



Lula de salto alto

Lamentável que num momento em que se tenta pacificar o País, depois dos atos terroristas dos bolsonaristas em Brasília, que sob a tutela do ex-presidente tentavam um golpe de Estado, infelizmente, de salto alto, Lula fique arrotando que o impeachment de Dilma Rousseff foi também um “golpe de Estado”. E nada republicano também chamar de golpista o ex-presidente Temer. Ora, o impeachment de Dilma Rousseff é fato. Como afirma o renomado jurista, e um dos autores do pedido de impeachment, Miguel Reali Jr., esse processo foi feito dentro da legalidade como manda a Constituição. Já que Dilma, de forma irresponsável, maquiou as contas públicas e promoveu as tais pedaladas fiscais.

Paulo Panossian

São Carlos – SP