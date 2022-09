Voto anulado

Gostaria de um esclarecimento sobre as eleições. Trata-se do seguinte: está circulando nas redes sociais um alerta sobre as próximas eleições de que se o eleitor não votar em candidatos para todos os cargos, seu voto será anulado. Exemplo: vota para presidente, governador, senador e deixa de votar em candidatos a deputados, seu voto será considerado nulo. Ou seja, basta deixar de votar em apenas um cargo eletivo e todos os outros votos serão anulados. Será isso verdadeiro? Agradeço pelo esclarecimento.

Jair Campos | Goiânia-GO

Nota da Redação - Caso o eleitor não pretenda votar para algum dos cargos em disputa, poderá votar em branco ou anular o seu voto. Não procede a afirmação de que não votando em um dos cargos estará anulando todos os demais votos lançados na urna, pois ela computa os votos de cada cargo individualmente, esclarece Vicente Lopes, juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e diretor da Escola Judiciária.

Desrespeito à jornalista

Mesmo o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro sabendo que a maior parte do público feminino não faz parte dos seus principais eleitores, ele continua sendo áspero, grosso, machista e misógino. O que aconteceu no debate entre candidatos e candidatas à Presidência, no último domingo (28/8), deixou evidente sua dificuldade de respeitar as mulheres. Ao se sentir acuado pela pergunta da repórter Vera Magalhães, da TV Cultura, ele disse que a jornalista deve pensar nele todas as noites e que ela envergonha a imprensa do Brasil. A vítima não é a única da imprensa brasileira a passar por isso, algo que ele jamais falou para um repórter homem. Assim como jamais se referiu a um deputado federal, como humilhou a deputada federal Maria do Rosário, ao dizer que ela não valeria a pena ser estuprada. Até quando o homem, o político, o presidente fará isso? É este o presidente que se diz cristão e defensor da família?

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Obras demoradas

Em Goiânia estamos acostumados a conviver com obras que atrasam ou demoram demais, mas quando viajamos por outras cidades brasileiras vemos que elas conseguem executar os projetos e muitas vezes o fazem com tal rapidez que nos surpreendemos, então acho que seria o caso de nossas autoridades procurarem os colegas de outros municípios para ver como fazem!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia