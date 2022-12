Atos antidemocráticos

O deputado federal Major Vitor Hugo (PL) apresentou projeto lei na Câmara Federal que, no mínimo, confirma os esporádicos atos antidemocráticos que ocorrem no Brasil de forma absolutamente irresponsável, crimes concretos tanto de quem os pratica quanto daqueles que os patrocinam. Tudo por conta do resultado claro das urnas que confirmou a vontade da maioria dos brasileiros: Lula presidente. O congressista visa com este projeto de lei anistiar todas as pessoas que participaram (participam) de atos antidemocráticos realizados no País desde o resultado da eleição presidencial que culminou com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atual presidente da República, Jair Bolsonaro.

Reza o projeto conceder “anistia a todos que tenham participado de manifestações em qualquer lugar do Território Nacional do dia 30 de outubro de 2022 ao dia de entrada em vigor desta lei, nas condições que especifica”. Ora, este projeto é simplesmente um acinte à defesa da ordem pública, um dos principais pilares que sustentam a democracia e o Estado Democrático de Direito. Fazer vistas grossas a quem causa desordens públicas é patrocinar o caos e, consequentemente, a derrocada de nossa estabilidade republicana. As pessoas e as entidades envolvidas neste infeliz imbróglio precisam entender o grande mal que causaram - e ainda causam - Brasil afora das mais diversas formas, sobretudo nos bloqueios de estradas e rodovias impedindo o ir e vir de incontáveis cidadãos, todos com suas lidas e afazeres prejudicados por tamanha irresponsabilidade. Espero que a Câmara dos Deputados indefira este projeto lei e, caso possível, que o Conselho de Ética desta egrégia Casa interpele este político por proteger aqueles que espalham a antidemocracia no Brasil.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Geodiversidade

Geodiversidade trata dos elementos abióticos (não vivos) da natureza: rochas, solos, minerais, relevo, fósseis e cachoeiras. Onde a geodiversidade é preservada, o meio ambiente mantém-se preservado. Em Goiás podemos citar a Serra das Galés em Para-úna, o Parque Estadual de Terra Ronca em São Domingos, a Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso de Goiás com o Projeto do Geoparque Unesco e as cachoeiras de Caiapônia. O Domo de Araguainha, entre Goiás e Mato Grosso, passou a integrar a lista de cem Sítios do Patrimônio Geológico da União Internacional das Ciências Geológicas (IUGS) e foi apresentado na comemoração dos 60 anos da IUGS no final de outubro, na Espanha, pela professora doutora Joana Sánchez (FCT/UFG).

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás - Goiânia