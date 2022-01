Cuidar do lixo

Os problemas relacionados com o descarte irregular de resíduos sólidos vão muito além do que se imagina. O lixo jogado em lotes baldios, ruas e calçadas tende a ser levado para redes de esgoto, cursos d’água e outros locais. Em grande parte, o problema ocorre por falta de consciência ambiental por parte da população. Os impactos desse tipo de situação são identificados em períodos de intensas chuvas, com situações de alagamentos e entupimento das bocas de lobos. O problema fica pior quando o lixo é levado para os córregos e rios e causando poluição. E os impactos são claros: afetam a vida, a segurança e o bem-estar da população. A poluição não prejudica apenas a qualidade da água, mas prejudica o equilíbrio ecológico, a regulação climática, a produção agrícola, o turismo e outras atividades econômicas. E tais benefícios estão sendo ameaçados pela contaminação do recurso hídrico, seja na forma intencional ou não. O caminho para a redução do problema não é simplesmente a coleta do lixo e limpeza urbana realizadas pelo poder público, mas sim a educação ambiental. Boas práticas de conscientização são essenciais para mudança de comportamento da sociedade. Precisamos conscientizar a população sobre a destinação adequada e final do lixo, bem como a separação de materiais recicláveis para a coleta seletiva, assegurando a proteção ambiental e a saúde das pessoas. Meu apelo é para que tenhamos engajamento de toda sociedade para a construção de cidades sustentáveis e a garantia da dignidade da vida humana.

Cláudio Everson | Secretário de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia

Malha ferroviária

Há 60 ano, nosso País tinha uma boa malha ferroviária cortando Rio, São Paulo, Minas, Goiás indo até o Rio Grande do Sul. Entretanto, a politicagem fazendo acordos com montadoras de veículos para trazê-las para o Brasil, fez com que este patrimônio fosse sucateado, prejudicando nossas exportações e nosso transporte. Isto ocorreu até 2018. Goste você ou não de Bolsonaro, antes de criticá-lo, veja o que está fazendo sua equipe escolhida sem interferência de políticos. O ministro Tarcísio, da Infraestrutura, voltou o foco para reativação e construção de uma malha ferroviária, para cobrir o País de norte a sul. Aliado a iniciativas privadas, está investindo pesado nas ferrovias, o que irá diminuir o custo dos fretes. Com isto, nosso país vai dar um salto para o futuro! Assim, antes de criticar o presidente, veja o que sua equipe está fazendo silenciosamente: construção de pontes, aumento da malha ferroviária e término dos canais que levam as águas do Rio São Francisco ao Nordeste, sem desvios de dinheiro.

Maria de Lourdes Barbalho | Setor Oeste - Goiânia