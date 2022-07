Recado para Valério Luiz Filho

É comovente e inspiradora sua luta como advogado e filho da vítima para quem se espera justiça, diante das razões e dos fatos que a imprensa vem trazendo.

Meu coração de filha e de advogada compreende e sofre a cada momento de frustração e demora da resposta da lei nesse caso rumoroso. Frustrante, revoltante, assistir a tantas manobras profissionais e judiciais empreendidas claramente para retardar e/ou confundir os que têm que viabilizar a resposta da lei e da justiça.

Não desista, doutor Valério Luiz! Estou certa de que seu pai, seu avô, enfim, toda sua família hão de se orgulhar muito de você .Como advogada, hoje aposentada, mas mãe de família e cidadã sempre, me orgulho o tempo inteiro quando me deparo com pessoas persistentes e corajosas como você.

Sônia Marise Teixeira Silva de Souza Campos | Setor Sul - Goiânia

Matança dos macacos

O que aconteceu em Senador Canedo nesta última quarta-feira, preocupou a todos nós que amamos os animais silvestres e domésticos. Dois macacos foram mortos, um deles com requintes de crueldade, pode ter sido morto por pedrada ou paulada. Um deles ainda foi colocado em uma placa de sinalização às margens da rodovia GO-403, como um troféu ao escárnio e ao horror. Tudo isso estaria acontecendo porque pessoas más, ignorantes e que desconhecem os fatos, pensam que os macacos são os responsáveis pela disseminação do vírus da varíola dos macacos. Ora, o que ocorre é exatamente o contrário, macaco, mico, babuíno, mandril, bugio, dentre outros, são vítimas do vírus tanto quanto nós somos, e precisam ser respeitados, protegidos e deixados livres na natureza em suas formas de vida silvestre natural. Protejam nossos macacos, protejam nossa fauna silvestre, protejam a vida.

Márcio Manoel Ferreira l Jardim Novo Mundo - Goiânia

Erramos

Diferentemente do publicado na edição de quarta-feira (6), o lucro líquido da Saneago em 2021 não foi de R$ 104 milhões, este valor foi referente apenas ao quarto trimestre. No ano passado, o lucro líquido acumulado foi de R$ 352,5 milhões.