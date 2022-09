O que vi no 7 de Setembro

Nem mesmo o termo “imbrochável” soou tão mau quanto ver aquela multidão se acotovelando aos gritos e urros, fantasiados de “Pátria Amada”, fazendo do amarelo e do verde louro de nossa flâmula, um “fumacê” no ar, no mar e no chão. Que espetáculo circense grosseiro e impróprio. Pensar que um dia a comemoração do 7 de Setembro era uma festa cívica das famílias brasileiras. Será que a letra do Hino Nacional, do Hino da Bandeira e do Hino da Independência perderam o sentido e a poesia? Será que os desfiles dos colégios, com crianças e jovens uniformizados, com suas bandas e fanfarras, foram substituídos por adultos fardados e os sons das músicas e marchas trocados por salva de tiros de canhões, como demonstração de força e intimidação? Uma pena que nossas crianças, no meio desse quadro sinistro, se perdem na multidão, não tendo a chance de vivenciar os princípios da cidadania, do respeito à ordem e, sobretudo, do resgate do que seja o verdadeiro sentido do amor à Pátria. Mas o motoqueiro mascarado estava lá e, mesmo sem a máscara, foi, e é capaz de enfeitiçar a multidão, constrangendo, mentindo e ameaçando, porque, para ele, enquanto houver circo, não é necessário o pão.

Marta Horta Figueiredo de Carvalho | Jardim América -Goiânia



Contra imagens, não há argumentos

O que vimos nas ruas no 7 de Setembro de 2022 vai ficar guardado para sempre! Num ato totalmente democrático e por livre e espontânea vontade, milhões de brasileiros, assim como eu, fizemos questão estar presente aos desfiles e dar apoio ao nosso presidente. Alguns falam que Jair Bolsonaro “sequestrou” o 7 de Setembro para comício. Ora, ele é o presidente e candidato à reeleição. Sendo assim, não cometeu crime algum! Aliás, tem três anos e meio, que alguns, de maneira covarde, usando de fake news, querem distorcer sua imagem, suas falas e sua postura. O acusam de diversos crimes sem provas e os chamam com nomes pejorativos, discriminatórios e desrespeitosos para uma autoridade presidencial. ”O choro é livre!”, como dizem.

Só resta mesmo chorar aos incomodados por sua popularidade e por ser tão ovacionado e querido!

André Gustavo Fleury de Melo | Centro - Goiânia