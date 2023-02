Má sorte

Normalmente, eu via que estava sem sorte lendo O POPULAR e conferindo o resultado da Mega-Sena. Agora, quase todos os dias vejo a má sorte, não só a minha, mas de grande parte da população de Goiás. Estamos “sofrendo” com a transformação do excesso salarial, como verba indenizatória, o que com certeza dentro de alguns anos o STF dirá que é inconstitucional, mas até lá muitos recursos públicos já terão sido gastos.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno – Goiânia

Carnaval da exclusão

Foi-se o tempo, em que o carnaval era uma festa popular. Atualmente, esta grande festa brasileira segrega seus foliões, e fica nítido que não é para toda sociedade brasileira. Ficam lá fora os de baixa renda e carentes. Como se não bastasse ser excluído na educação, na saúde, na segurança e na moradia, o lazer também é excludente, quando o assunto é o carnaval. Qualquer pacote para o carnaval, nos clubes e nas ruas, os preços tiram qualquer possibilidade do pobre participar. O que era uma festa popular livre, aberta e gratuita, agora tornou-se uma festa pouco popular, limitada, fechada e paga. O carnaval agora tem foco no lucro, na grande rotatividade comercial e na evolução empresarial. Está errado? Não, é lógico que está certo, só estou questionando a exclusão do pobre neste processo. Isso acontece em todo Brasil, somos um país capitalista, nada a questionar. Goiás não fica atrás, mesmo não tendo grande tradição carnavalesca, mas os kits carnavais e abadás estão aí para quem quiser brincar o carnaval? Não, para quem tiver condições de adquiri-los. Quando havia o carnaval de rua em Goiânia, na Avenida Goiás, as entradas nas arquibancadas eram gratuitas, talvez por isso, esta modalidade de agraciar a baixa renda não exista mais. Lamentável.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Cadê a Covid?

De uma hora para outra, a Covid-19 desapareceu dos telejornais. O Consórcio de Imprensa já não atualiza mais os casos? O que houve? A meta de vacinação foi completada? Estamos 100% protegidos? Afinal, a pandemia acabou? Ou será só uma pausa para o vírus pular carnaval? Ah, entendi, o foco agora é outro. A onda agora são os ianomâmis. De fato, é uma situação lamentável que precisa de muita atenção e ação, pelo menos nas comunidades que estão do lado brasileiro, nas quais temos essa responsabilidade. Do lado da Venezuela, infelizmente, todos nós já sabemos da situação daquele país e dos motivos que o levaram a perecer.

André Gustavo Fleury de Melo | Centro – Goiânia