IPTU reverbera

Faço coro à missiva do leitor Ricardo Garcez de Souza, publicada no dia 5 do corrente mês, no POPULAR, retratando a majoração absurda do IPTU/2022. Como ele, também tenho processo desde o mês de fevereiro na Secretaria de Finanças da Prefeitura e em carta enviada ao prefeito, sobre alegado aumento de 60% em imóvel de minha propriedade, no Parque Amazônia.

À época disse o prefeito que todo contribuinte que se sentisse prejudicado deveria recorrer à Secretaria de Finanças, portando a documentação pertinente ao imóvel. E foi o que fiz! Porém, até a data de hoje estou aguardando uma posição concreta da prefeitura, assim como o leitor citado. Ao concluir, aproveito para lembrar aos vereadores e prefeito que toda essa inércia e apatia reverbera contra eles próprios.

Sandra de Gomes Duarte | Setor Bueno - Goiânia

Eixo Anhanguera

Embora muitos não saibam, o Eixo Anhanguera faz parte da história mundial da mobilidade urbana. Implantado nos anos 1970, junto com Curitiba, representou uma mudança na visão que o mundo tinha sobre a prioridade dada aos carros. Goiânia, na época, foi além de Curitiba, que hoje é citada como precursora, pois o investimento aqui foi federal, algo inédito naqueles tempos e fruto da primeira de muitas crises do petróleo. Então, desde o início o eixão foi pioneiro, embora tenha passado por altos e baixos, novas inovações foram implantadas como o uso da bilhetagem e o uso intensivo de ônibus biarticulados. Atualmente o eixão passa por uma crise pela desídia na manutenção da frota e da via, mas como já ocorreu anteriormente, ele deve se recuperar e mais uma vez fazer história, isso acontecera com o uso de ônibus elétricos, como prometido pelo governo. Melhorias sempre são possíveis, mas o Eixo Anhanguera será, mais uma vez, referência para a história da mobilidade mundial.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Santa Dulce

Neste sábado (13) é celebrada a festa de Santa Dulce dos Pobres, a religiosa baiana que dedicou sua vida ao serviço aos pobres e doentes e foi canonizada no dia 13 de outubro de 2019 pelo papa Francisco, em cerimônia no Vaticano. A freira que dedicou sua vida a milhares de pobres na Bahia se tornou a primeira santa brasileira, reconhecimento de que a história de Irmã Dulce é o maior exemplo de humanidade. É síntese de generosidade, solidariedade, amor e compaixão. Sua ação consegue ultrapassar os limites da sua existência terrena, pois se eterniza em cada um que mantém vivo seu legado de amor ao próximo. Sua fragilidade era apenas aparente. A miudinha foi arquiteta de uma das mais notáveis obras sociais do Brasil.

José Ribamar Pinheiro Filho | Asa Norte – Brasília/DF