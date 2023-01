Roberto Dinamite e Zico

Poucos dias após a inenarrável despedida ao Rei Pelé, o mundo do futebol perde um dos maiores artilheiros de todos os tempos: parte Roberto Dinamite!

Assim como Pelé - sem aqui tecer comparações -, Roberto Dinamite levou a alegria de seus gols pelos estádios por onde passou e ainda deu exemplo fora de campo como um cidadão íntegro e respeitado.

Aliás, por falar em dignidade, Zico (o nosso Galinho de Quintino) nos propiciou uma das cenas mais lindas e tocantes dos últimos tempos: após saber do passamento do lendário rival no futebol, o flamenguista Zico, numa última homenagem a Dinamite nas redes sociais, vestiu uma camisa vascaína, o que nos causou a todos uma profunda emoção, mostrando-nos que a rivalidade desportista deve ficar restrita às quatro linhas e que aqui fora somos todos irmãos e devemos nos pautar pelo zelo e respeito mútuos.

Parabéns, Zico, pelo belo exemplo de fraternidade e solidariedade!

Gratidão, Roberto Dinamite, pelos incontáveis momentos de alegria que você nos proporcionou!

Descanse em paz!

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico - Goiânia

Memorial para Iris

Na edição do POPULAR de 06/01/2023, uma de suas manchetes de primeira página dizia: “Memorial para Iris receberá R$ 4,60 milhões da Câmara”. Discordo plenamente de efetuarem uma homenagem com o dinheiro público. Não é que sou contrário à homenagem a ser prestada. No momento que vivemos, em que os poderes públicos reclamam da falta de recursos, principalmente nas as áreas de saúde e educação, onde os gastos são maiores, tal homenagem poderia ser feita de maneira que não se utilizassem tais recursos. Existem outras formas de prestar homenagem. Por exemplo: fazer uma campanha junto à sociedade, a seus amigos, ex-secretários, vereadores e principalmente aos filiados ao seu partido. Aí sim, seria uma homenagem mais justa e participativa.

Silvio da Paixão Costa | Setor Jaó - Goiânia