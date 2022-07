Ciclovia

Às vésperas de um novo decreto da Prefeitura de Goiânia para regulamentar o serviço de bicicletas compartilhadas (O POPULAR, 14/07), fica uma dúvida. A revitalização da Avenida Castelo Branco não deveria ter contemplado uma ciclovia? No início das obras a “expectativa” era de que o canteiro central fosse estreitado para dar mais espaço para a via. O canteiro foi mantido com as mesmas dimensões, porém não apropriado para infiltração das águas da chuva, pois foi adotado um revestimento com blocos, aparentemente porosos, para embelezamento da via, mas sem nenhuma acessibilidade para pedestres ou bikes. Pelo menos é o que se vê até o momento. Seria uma importante integração do seu início ao cruzamento da Avenida Leste-Oeste, interligando sentido Vera Cruz, a Praça Walter Santos e Praça A.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia

Fluminense e Vila Nova

Adverte-nos Jesus que não se pode servir a dois senhores, pois se dá alegria a um, tristeza dispensa ao outro. O conselho serve ao futebol, mas é grande a quantia dos que torcem, por exemplo, pelo Palmeiras (SP) ao mesmo tempo que o fazem para o Flamengo (RJ).Isso significa, obviamente, que carregam a flâmula palmeirense no campeonato paulista e a flamenguista no carioca. Mas e quando os dois disputam o Brasileiro?

No meu coração só cabe o Fluminense, desde o ano de 1956. Eu contava com 12 janeiros. Lá se vão 65 carnavais. Isso até 31 deste, quando espero completar 78. Houve um tempo que tentei abrigar a Ponte Preta, mas meu coração não me permitiu que o fizesse e estabeleceu que tratasse esse velho clube campineiro como agradável aos olhos, nada de intimidades. Depois achei que deveria escolher um clube goiano para torcer, pois goiano sou. A beleza do Vila Nova quando entrava no Serra Dourada, aquele entusiasmo do grande público e sua camisa vermelha (minha cor preferida) fizeram de mim um vila-novense (com hífen para obedecer a gramática). Enganei-me, pois no futebol não se elege uma agremiação para torcer. O que ocorre é um dos mistérios da vida. Não escolhi o Flu e nem o Flu me escolheu. Sou Flu porque o sou. Ficaria feliz se o visse do tamanho dos gigantes da Europa. Ele o será, mas quando ele se agigantar eu já terei ido embora para a Casa do Pai. Quanto ao Vila, muito me contentaria se voltasse a ser o Tigre da Vila na Série A do Nacional. Lamento que esteja na série B. Mais lamentável ainda: é figurante da série B.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina - Rio Verde-GO