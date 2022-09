Como assim?

Assistindo ou programa eleitoral gratuito na TV, comecei a ficar preocupado! Sou branco, homem, hetero, cristão, bem-sucedido, empresário e fazendeiro, requisitos básicos para ser tachado de criminoso”. Como assim? As feministas de plantão estão generalizando as coisas, dizendo absurdos sobre direitos para mulheres e descartando nós homens! Por que isso, se temos direitos iguais e invioláveis perante a lei? Outros estão furiosos e querem vetar a participação da igreja nas eleições. Já somos obrigados a sair de casa para votar, o que já é uma importunação, agora querem obrigar-nos a eleger pessoas sem vínculo com a igreja? Por qual motivo se o Estado é laico?

Tenho diversos funcionários homossexuais, e não tenho nenhum problema com eles, muito pelo contrário, percebo muito respeito entre toda equipe e com clientes. O melhor de tudo é que esses não estão nem aí com esse mimimi todo que fazem! Ninguém ali se vitimiza. Da mesma forma, tenho negros, brancos, magros, gordos, baixos, altos e todos trabalham pacificamente sem nenhum tipo de preconceito entre eles. Aliás, costumo contratar colaboradores que querem trabalhar e que entregam o resultado. Não estou nem um pouco preocupado com a cor de pele, biotipo, altura, religião do sujeito! Está na hora de parar de colocar as pessoas contra pessoas! Somos um só povo! Somos uma só Nação! Unidos somos mais fortes!

André Gustavo Fleury de Melo | Centro – Goiânia

Sobre corrupção

O leitor Orivaldo Jorge abordou em carta nesta quinta-feira (15) a corrupção, falando inclusive do tal orçamento secreto, uma insignificância em se comparando com o que surrupiou o governo petista. A Justiça, via Lava Jato, recuperou milhões, e o interessante é que ninguém reclamou. Quem conseguiu ler o livreto com o título “O Chefe”, conseguiu avaliar o forte esquema montado e a extensão do envolvimento dos dirigentes de estatais e instituições que movimentavam valores. Foi uma enormidade. O livreto foi recolhido a pedido do PT, mas se alguém tiver interesse em lê-lo, deve conseguir via internet, com o título supra citado. Calamidade é um termo suave para se considerar o ocorrido. Os milhões recuperados são apenas uma amostra do que ficou para traz. Sobre castigo aos corruptos, o mais pesado não é a prisão e sim resgatar deles o que foi embolsado. Segundo os corruptos, a ordem que vinha de cima era formar um volume de dinheiro para custear futuras campanhas com o objetivo de perpetuação no poder.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia