Automobilismo

Rubens Barrichello segue escrevendo belas histórias. Aos 50 anos, o incansável piloto continua demonstrando sua enorme capacidade e extrema dedicação. No domingo, emocionou Interlagos ao conquistar o bicampeonato da Stock Car (2014 e 2002). Rubinho ignorou as adversidades e viu o triunfo de 2022 bater à sua porta - literalmente. Um acidente entre ele, Daniel Serra e Gabriel Casagrande selou a conquista. A partir daí, a emoção tomou conta de Barrichello. O cinquentão chorava no cockpit de seu Stock. A idade não importava: era aquele moleque de Interlagos fazendo o que mais amava celebrando mais um feito em sua vitoriosa carreira. Duas vezes vice-campeão da Fórmula 1 (2002-2004), dono de 11 vitórias na categoria máxima do automobilismo. Rubinho sempre sonhou alto. E sempre exigiu o máximo de si. A recompensa, ele sabe, sempre vem. Mais uma vez, ele foi agraciado. Barrichello definitivamente é um dos grandes nomes da história do automobilismo brasileiro.

José Ribamar Pinheiro Filho | Brasília- DF

Bibliotecas

Pior que a sinusite alegada pelo nosso prefeito para fechar os espaços para leitura é a total falta de competência para o cargo que ocupa. A leitura da reportagem de 13 /12 lembrou-me a obra de Ray Bradbury, “Fahrenheit 451”, lançada em 1953 e filmada em 1966. O título do livro antecipa o que vai acontecer: “Fahrenheit 451” é a temperatura na qual o papel entra em combustão. Os motivos são outros, mas a destruição é a mesma. Acredito que o prefeito e seus assessores não tenham lido a obra porque senão fariam o mesmo no intuito de eliminar os fungos e ácaros desencadeadores de problemas respiratórios inclusive, a sinusite.

Fernanda Andrade Miranda | Setor Oeste

Vereadores

É triste ler uma notícia como a que O Popular trouxe em 12/12/22. Nossa Câmara pagando vereadores e outros servidores para participação em eventos religiosos(evangélicos). Não devia, mas a política está se envolvendo cada vez mais com a igreja, misturando tudo, política e Fé, fazendo com que a Fé seja usada politicamente e vice versa. Este cominho não é o correto, somos um país laico e como tal ninguém pode ser obrigado a sustentar despesas de igrejas de qualquer seguimento. Não bastasse os penduricalhos que não são poucos, ou mesmo alguns desvios de verbas que por vezes um ou outro político consegue fazer, agora temos que aceitar que o poder público carregue as igrejas nas costas.

Edmo Nunes | Setor Oeste