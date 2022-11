Alexandria goianiense

Tal qual aconteceu, há séculos e séculos, com a destruição da Biblioteca de Alexandria, é inacreditável, em pleno 2022, a notícia do possível ato da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia que pretende fechar suas bibliotecas para transformá-las em salas de aula. Tal gesto, com matizes patológicos, diz não à aproximação de acesso físico ou mesmo virtual do livro, para uma geração de baixinhos, à principal casa de acolhida ao conhecimento, desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Essa insanidade, se materializada, estabelecerá um inexplicável paradoxo pedagógico, sobretudo, com a Lei de Incentivo Municipal da Secult Goiânia que contempla a publicação de livros, entre outras vertentes de expressão cultural.

Tal barbárie seria impensável numa saudosa administração de Iris Rezende Machado que, inspirado pelo seu secretário de Cultura, Kleber Adorno, criou a Coleção Goiânia em Prosa e Verso, dando existência ao maior lançamento coletivo de livros do mundo.

Ainda, ao que tudo sinaliza, o decantado Palácio da Cultura para acolher os mal-abrigados ou totalmente desabrigados da cultura, que seria instalado na antiga sede da Assembleia Legislativa, na Alameda dos Buritis, perde a concretude de seu onírico espaço, tão somente por falta de força política da gestão municipal para o pobre, o carente, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, timidamente abrigado em sua sede, na Rua 68, Centro. Se a incapacidade de gestão municipal a impede de construir novas e imprescindíveis salas de aula, o mínimo a fazer seria não destruir os espaços destinados às bibliotecas. A cidadania passa pelas páginas do livro.

José Ubirajara Galli Vieira | Presidente da Academia Goiana de Letras

COP27 e a tributação do agro

No longo prazo é indiscutível o potencial do agro goiano para a segurança alimentar e como fonte de divisas. Discutível, porém, ainda, o uso de práticas arcaicas – fazendo uma reflexão sobre o editorial do dia 16 do POPULAR, “Goiás e o clima mundial”. As discussões da COP 27 indicam que o governo acerta em propor uma contribuição vinda do agro antevendo o cenário favorável com a crescente demanda por alimentos diante do crescimento da população mundial e da agenda climática. No curto e médio prazo é urgente investir em infraestrutura para superar os gargalos que comprometem a produção, transporte, comercialização e preservação ambiental, pelo não uso de tecnologias já disponíveis.

Juracy Rocha Braga Filho | Jardim Goiás – Goiânia