Declaração de bens dos candidatos

Nem consigo me expressar de tão indignado que fico ao ler a declaração de bens dos candidatos. Não sei se estão brincando com nossa cara ou se são cínicos mesmo, um fala que “deve ter esquecido de declarar 18 milhões”. Como assim? Uma pessoa dessas tem que estar internada pra se tratar, tamanha a distração. Senhores, respeitem as pessoas, não pensem que somos todos idiotas, e que os eleitores não ajam com idiotices elegendo candidatos que menosprezam nossa capacidade intelectual.

Ronildes R. Moreira | Centro - Bela Vista de Goiás

Combate ao racismo

Dados do Atlas da Violência 2021 apontam que 77% dos homens assassinados no Brasil e 66% das mulheres são negros. Os números escancaram a perpetuação da desigualdade racial. Projetos de educação para a cidadania e combate ao racismo são importantes para reverter esse panorama. Foram 400 anos de escravidão em um país que possui apenas 522 anos. Apesar dos dados do IBGE apontarem que, entre 2010 e 2019, o número de negros no Ensino Superior cresceu 400%, o índice de estudantes negros representa apenas 38,15% - índice que é muito baixo para um grupo que corresponde a 56% da população brasileira.

Railton Nascimento Souza | Presidente licenciado do Sinpro Goiás

5G em Goiânia

Como goianiense, me sinto feliz e honrado com o fato de Goiânia estar entre as capitais brasileiras escolhidas para ter o sistema de telefonia móvel 5G. Reconheço que poucos setores serão contemplados neste primeiro momento, tais como Bela vista, Bueno, Oeste, Marista dentre outros, todavia, é um bom e esperado pontapé inicial para tamanho benefício tecnológico e de comunicação. A adaptação dos aparelhos celulares também pode ser um obstáculo, assim como a chegada desse salto tecnológico nas periferias. Mas a semente foi plantada, agora o passar do tempo e a adaptação dos usuários completam o serviço.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Tchutchuca

Mais um show de horrores do atual presidente ocorreu nesta quinta, 18, no cercadinho do Alvorada, onde Jair Bolsonaro puxou pela gola e braço do youtuber Wilker Leão, tentando inclusive pegar seu celular, no momento que foi questionado sobre aliança que fez com partidos que sempre apoiaram o PT de Lula. Wilkerchamou o presidente de “tchutchuca” do Centrão. Uma vergonha!

Paulo Panossian | São Carlos – SP