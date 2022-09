Ignorância

Segundo os entendidos, a sabedoria tem limites e a ignorância não, esta é ilimitada. Até quem tem um bom nível cultural tem ignorância ilimitada. Por exemplo, magistrados, doutores, professores doutores... professores serem influenciados por um político analfabeto e corrupto é uma prova irrefutável de ignorância. O que um analfabeto pode acrescentar a uma cultura sabidamente definida? Não dá para entender. Henrique Meirelles pode estar de olho em alguma vantagem que lhe possa acrescentar, no caso, ou há quem possa estar sofrendo de uma ambição desenfreada, pode ser o caso. É incrível, um povo que vem lutando por um governo seguro, honesto e progressista, de repente se vira por uma doutrina socialista cujo principal objetivo é viver a custa ou tirar vantagens do governo. Os exemplos dos países vizinhos não estão aí evidentes? Há esperanças? Sim. As pesquisas usam uma amostragem insignificante em ralação ao número de eleitores, 2 mil entrevistados para um universo de mais de 100 milhões de eleitores, resta essa esperança. Uma falha nas coletas de amostragens.

José Osvaldo de Siqueira | Jardins Atenas - Goiânia

Vagas para PCDs

Os Sindicatos das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado de Goiás (Seac Goiás) e das Empresas de Segurança Privada, de Transporte de Valores e de Cursos de Formação do Estado de Goiás (Sindesp Goiás) enviaram documentações que comprovam que foi feito o convite oficial a várias associações e entidades representantes de pessoas com deficiência para participação no Feirão de Empregos, realizado em julho deste ano.

No caso do documento enviado pela Adfego aos sindicatos, esta havia confirmado recebimento do convite e se colocada à disposição para esclarecimento do processo de participação e divulgação das vagas, a qual é feita apenas por meio do portal da entidade e grupos de vagas no WhatsApp. No caso das vagas oferecidas no feirão, foi informada a necessidade de preencher um formulário de abertura de vagas - enviado anexo ao documento devolutivo - e o próprio interessado na oportunidade enviaria o currículo diretamente para o cargo pretendido. As informações prestadas no documento são totalmente diferentes das argumentadas pela Adfego na matéria publicada no último dia 21, intitulada Processo seletivo diferenciado e empresas mais adaptadas, na qual alega não ter recebido qualquer convite.

Valdivino Reis de Melo | Gestor Superintendente Seac/Sindesp-Goias