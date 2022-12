Professor de apoio

Quem é o professor de apoio? Alguém que ensina? Acompanha? Tira dúvidas?

Ou, no “fritar dos ovos”, aquele que dificulta o crescimento do aluno, não deixando que o mesmo utilize suas próprias condições, sejam elas físicas ou cognitivas? Nada contra esse professor. Sou contra sim, esta situação. Pensemos: Todos nós precisamos de apoio. A diferença está no quando, onde e porquê. A diferença está em nos prepararmos para enfrentar a vida utilizando os nossos próprios recursos fisiológicos ou intelectuais, em nossa caminhada diária. Entendo perfeitamente e , principalmente, a posição dos pais. É muito difícil aceitar que o filho é “diferente” e vai necessitar de apoio por toda a vida, principalmente deles, pais. O que muitas vezes é negado e não praticado.

Entretanto, nada é mais “rotulante” que ter alguém em sala de aula para apoiar o aluno “diferente”, com necessidades especiais. Qualquer um de nós precisa conhecer sua limitação. A escola não faz nada sozinha. O lar e a sociedade são os verdadeiros responsáveis pela inclusão dos alunos, em qualquer lugar que estejam. Quantos pais não aceitam as limitações de seus filhos? Quantos pais reclamam que seus filhos, bem desenvolvidos, estão sendo prejudicados por aquele que é limitado?

Não podemos deixar de dizer que cada caso é um caso. Temos que buscar as melhores soluções. Orientações com Psiquiatras, Neuropsicólogos... Somente quem está na sala de aula, convivendo dia a dia com esta situação, sabe da necessidade “daquele” aluno ali presente. E, volto a afirmar, o lar, o ambiente onde a criança/jovem vive, falam muito alto. Talvez a melhor resposta esteja ali, não na escola, não no professor de apoio.

A criança deve crescer e desenvolver de acordo com sua capacidade. Não pressionada para satisfazer o ego de alguém.

Shirley Maria Melo Longo | Ceres - Goiás

Hotel Vila Boa

Fiquei muito feliz e otimista ao ler em O Popular que o tradicional Hotel Vila Boa, na cidade de Goiás, foi adquirido pelo Sesc Goiás. Parabenizo a instituição pela iniciativa de cuidar deste patrimônio cultural, na esteira de outros investimentos importantes nas artes em geral, como comprova o Projeto Claque Retomada Cultural. O Sesc Goiás tem credibilidade e competência comprovada para um projeto desta ousadia. Apostar no turismo social é valorizar a cultura local e respeitar o meio ambiente.

Fernando Machado | Rio Verde - Goiás