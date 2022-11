A energia que nos falta

Foi-se a Celg e veio a Enel, agora Equatorial energia. E para nós, o que resta? A escuridão constrangedora e irritante, que insiste em tomar conta da nossa rotina. Na sexta-feira (18/11), a energia aqui na região em que moro deu um triste tchau às 20 horas para só retornar cerca de 22 horas depois. Na segunda-feira, 21/11, novamente um até logo sem aviso, às 16 horas, e retorno, de novo, cerca de 22 horas depois. Antigamente havia escritório e até algum telefone da Celg, onde poderíamos depositar nossa insatisfação; hoje, resta o call center frio e automatizado. Será que ainda existe, no meu querido estado de Goiás, alguém que poderia nos socorrer?

P.S. Depois de retornar, a energia já apresentou várias interrupções curtas, o que leva a deduzir que a Copa, para nós, será mesmo do vídeo tape.

Lenoar Santos Macedo| Faz. Boa Vista de São João – Silvânia-GO

A história se repete

Estamos mais uma vez vendo a história se repetindo. No começo do segundo mandato, o governo cria uma contribuição para, segundo ele, investir na infraestrutura do estado, o que inclui a melhoria das nossas estradas. O problema é que também faz parte da história todos os governos, ao final dos mandatos, divulgarem em suas propagandas que recuperaram as estradas do estado, ou seja, esse serviço parece ser feito para durar apenas um período de governo. Continuando na história, os romanos já sabiam fazer estradas de qualidade com algumas durando até os nossos dias.

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Cadê o Cerrado?

Seguidas reportagens têm mostrado a devastação que estão fazendo com o Cerrado goiano. Tudo por força da ganância, da inveja e da inoperância ou conivência dos órgãos fiscalizadores, pois todo mundo agora quer ser plantador de soja ou empreendedor de condomínio fechado. Ali mesmo, perto do posto da Polícia Rodoviária Estadual, na GO-020, acabaram de desmatar ou de queimar o que restava de cobertura nativa.

Temos observado que a fiscalização só chega quando a área já está praticamente toda desmatada. Ou as autoridades tidas como responsáveis adotam providências urgentes ou muito em breve até os pequizeiros desaparecerão de cena, sem contar o prejuízo para o ar e as nascentes de água.

Macilene Rodrigues de Oliveira | Centro - Goiânia