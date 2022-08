“Chapa” informal

Leio sem surpresas no POPULAR que políticos de nosso estado apoiam uma “chapa” informal com o que para nós, simples cidadãos, seriam os dois campos opostos que disputam o poder local. Pelo que vejo das democracias ao redor do mundo, as pessoas escolhem entre partidos que se opõem, apresentam ideologias diferentes para o eleitor escolher. Aqui, ao vermos o mesmo apoio aos dois lados, me tira as esperanças!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Por que candidatos mudam de cor?

Tem sido divulgada fraude nas cotas. Estudantes brancos ocupando indevidamente vagas da política afirmativa nas instituições de ensino superior. Inacreditável, para se beneficiarem, pela mesma forma, fraude também nas cotas para vagas de candidatos aos cargos de deputados estaduais, federais e senador. Lamentável, quando 31 candidatos em Goiás mudaram de cor, de branco para pardo. Será que foi o sol que lhe queimou a pele em época de campanha eleitoral, fez com que eles e elas mudassem de cor? Ou será que mentiram, por não ter a coragem de se declarar pardos nem negros anteriormente? Evidente que não é pela pele e sim pela pecúnia, parcela, porção destinada aos cotistas. Cuidado, eleitoras e eleitores! De acordo com pesquisas, camaleões apresentam cores mais escuras na tentativa de assustar ou intimidar os outros. Devido a suas habilidades de mudar de cor, que a Justiça Eleitoral ollhe com atenção para os camaleões.

Flomar A.Oliveira Chagas | Setor das Mansões – Jataí-GO

Sem desrespeito

Hilariante o “mimimi” de alguns alegando que os apresentadores do Jornal Nacional faltou com o respeito ao presidente da República em sua primeira entrevista com os presidenciáveis na segunda-feira (22). Ora, William Bonner e Renata Vasconcellos fizeram afirmações corretas e perguntas coerentes, principalmente sobre o polêmico “modus operandis” deste político que infelizmente se tornou presidente de nossa nação. Os apresentadores, com toda a educação, porém com veemência, fizeram as perguntas que milhões de brasileiros gostariam de fazer e receberam como respostas inverdades, escabrosas mentiras, o que em nada nos surpreende.... este é o jeito Jair Bolsonaro de ser!

Portanto, não vi em momento algum o mínimo desrespeito com a figura do presidente que, aliás, é um servidor público como qualquer outro. Espero fervorosamente que estas entrevistas elucidem o pensamento, sobretudo dos eleitores indecisos, e que estes tomem todo o cuidado possível no momento crucial das eleições.

Roberto Célio P. Silva | Setor Pedro Ludovico -Goiânia