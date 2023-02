Glória Maria, um belo exemplo

Uma mulher muito querida, Glória Maria era também uma mulher bonita, cor e artista se misturavam. Chegou até a confessar que Pitangui lhe receitou uma mistura de três pomadas, para a cada dia ficar mais bonita... bonita nas falas, nas reportagens, no olhar certeiro que descrevia o feio e o bonito, dando vida a sua fala. Teremos saudade da sua “negritude carioca”, do seu jeito brejeiro de se assumir e, principalmente, sem medo dos microfones, das câmeras, das notícias tristes ou alegres, e também das pessoas.

Ela era a mesma com ela mesma e com os outros, tomou deles o jeito deles, para falar deles. Com as notícias, talvez nem imaginasse que nós, um dia, nos silenciássemos na hora da sua partida.

Glória Maria será uma lembrança viva como sempre foi, “navegando com a vida sem fugir dela”. Um belo exemplo.

Marta Horta Carvalho| Jardim América – Goiânia

Urnas perfeitas para o Legislativo

Nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro, 513 deputados federais e 27 senadores tomaram posse nas suas respectivas Casas. E o mais engraçado nisso tudo é que os parlamentares de direita e extrema direita eleitos, e agora empossados, não reclamaram das urnas. Que lindo isso, né?

Como eles são democráticos e passam a acreditar nas urnas quando se trata dos seus próprios mandatos. Ninguém pediu código fonte, voto impresso ou qualquer outro choro infundado. Será que as urnas só não são confiáveis quando a eleição é para chefe do Executivo nacional? Por que nenhum bolsonarista se negou a tomar posse por não confiar nas urnas?

O Brasil não é para amadores, mitômanos, tumultuadores e arruaceiros, aliás, minha análise está na mesma direção do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que questionou o PL com relação ao resultado do Legislativo que ninguém havia questionado, porque o partido questionou o resultado apenas para presidente nos dois turnos. Francamente, viu.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Sincronismo perdido

Apenas pra esclarecer uma dúvida: será que o sincronismo dos sinaleiros de Goiânia, se perdeu nos inúmeros buracos espalhados pela cidade!!??

José Rogério da Silva | Jardim América - Goiânia