Feliz 2023

Na virada de cada ano, pipocam os fogos no Rio de Janeiro, encobrindo de luzes toda a orla, desde o Leme até o Forte de Copacabana. Assim também acontece em outras praias: em São Luís do Maranhão, em Salvador, em Florianópolis. Se 1° de janeiro é um dia como qualquer outro, por que tanto entusiasmo na passagem de ano? Por que se atribui tanta importância a essa ocasião? Alguém disse que, por trás da passagem de ano, está a presença dos dois pontos mais fundamentais da existência humana: morte e vida. Nota-se essa presença na canção que saúda habitualmente o início do ano: “Adeus, ano velho!/ Feliz ano-novo!/ Que tudo se realize/ no ano que vai nascer!”.

José Ribamar Pinheiro Filho | Brasília-DF

Professor Zuza

Neste 29 de dezembro, celebramos 90 anos de nascimento do desembargador José Soares de Castro , o professor Zuza. Nascido em Jaraguá lecionou em vários colégios da capital, na antiga Campininha e na Universidade Federal de Goiás . Juiz de Direito e depois desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás, deixou um legado de ensinamento, retidão e caráter a vários alunos por gerações ! Viva o professor Zuza!

Luis Adriano de Castro | Setor Bela Vista - Goiânia

Cuidado com óculos escuros

Todos os anos são apreendidos milhares de óculos de sol e de grau falsificados no Brasil. A venda desses produtos representa 40% do mercado de pirataria no país. Quando se trata do cuidado com os olhos, muitas vezes o barato sai caro. Os óculos piratas são prejudiciais à saúde e não possuem lentes com película protetora que barram os raios ultravioleta. Além disso, podem causar doenças graves como amadurecimento precoce de catarata e doenças na retina.

Os perigos dos óculos de sol falsificados são os mais diversos, nas mesmo assim observa-se um crescimento do comércio informal no Brasil.

Esses produtos não têm inspeção de um profissional da saúde e podem apresentar desníveis nas lentes, o que faz com que os olhos sejam obrigados a tentar corrigir “à força” esse defeito, sobrecarregando a visão e gerando inúmeros distúrbios oftalmológicos. Dessa maneira, quem estiver pensando em utilizar óculos escuros deve atentar-se à certificação de modelos que bloqueiam a incidência dos raios nocivos, além da presença de selo de qualidade e aprovação de um oftalmologista.

Humberto Borges

Setor Marista - Goiânia