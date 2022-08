Desgaste com IPTU

Com o novo Código Tributário de Goiânia, o prefeito Rogério Cruz disse que irá fazer justiça e corrigir distorções no ITU/IPTU. Em uma de suas falas, ele observou que era um anseio dos vereadores, tendo em vista o desgaste que sofreram com o aumento abusivo do IPTU. No meu caso, o aumento foi em torno de 80%. Tenho um processo desde o mês de fevereiro na Secretaria de Finanças e até o momento não analisaram o meu pedido de revisão. Senhores vereadores, na minha opinião, o desgaste não desaparecerá com essa medida. Caros vereadores que são candidatos a deputado, não contem com meu voto agora em 2022 e muito menos em 2024.

Ricardo Garcez de Souza | Setor Goiânia 2 - Goiânia

Mês muito seco

Estamos em agosto, mês muito seco, o que aumenta os riscos de queimadas. No Sul de Goiás, há mais de 120 dias sem chuvas, os lagos e córregos de Morrinhos estão secando rapidamente, e a cada dia vemos um incêndio. É triste ver a paisagem seca e pessoas sem consciência, mas, se serve de alento, o mês de agosto torna a paisagem linda com os pés de ipês florindo em nossa cidade e no campo. Magnífica obra de Deus.

Claudene Pereira dos Santos | Setor Cristo Redentor – Morrinhos-GO

O inverno e os olhos

No inverno, com alta variação de temperatura ao longo do dia e à noite, e a baixa umidade do ar, aumentam as doenças oculares. Por isso é tão importante identificar os sintomas, prevenir e cuidar corretamente dos olhos. Nesse período, é muito comum sentir a pele seca, os lábios rachados e os olhos ressecados. Para amenizar esses problemas, mantenha-se hidratado. Também recomenda-se usar um umidificador em casa e no trabalho, para melhorar a qualidade do ar interno. Ao notar alterações na visão, é aconselhável consultar um oftalmologista. Enquanto alguns problemas de saúde ocular desaparecem facilmente, outros podem se tornar mais desconfortáveis e potencialmente perigosos sem atenção médica. Para manter a visão saudável, é importante limpar os olhos corretamente, mergulhar uma flanela limpa ou algodão em água morna e colocar na pálpebra fechada por 5 a 10 minutos e em seguida, massagear por 30 segundos. Fique de olho na sua saúde!

Humberto Borges (Oftalmologista) | Setor Marista - Goiânia