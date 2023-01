Ministério do Comércio

A recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Serviços e Inovação pode ser bastante positiva para o setor produtivo, especialmente para o comércio varejista, que é um dos segmentos mais representativos da economia do Brasil. Ao incorporar, junto com o setor de prestação de serviços, a maior massa de empregos formais oferecidos na iniciativa privada, o comércio faz jus a um ministério, a uma estrutura desta dimensão no governo federal.

O novo ministro, Geraldo Alckmin, também vice-presidente da República, tem um bom histórico na interlocução com o setor produtivo. Isso gera a expectativa de que, se o novo governo agir com eficiência para recolocar a economia nos eixos, o comércio pode, enfim, recuperar os resultados positivos do período pré-pandemia. O tempo dirá.

Valdir Ribeiro | Presidente da FCDL-GO (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás)

José Maria e Geraldo José

Sinto-me vaidoso por ser memorialista e modesto escritor rio-verdense natural de Jataí, cidade que também amo, minha querida Cidade Abelha.

Aprecio colher alguma informação sobre os presidentes e vice-presidentes, mas muito limitado é meu conhecimento nesta área (em todas as áreas), mas quero avançar. Talvez não haja mais tempo porque tenho 78 janeiros.

Quero saber se o ex-vice-presidente José Maria Alckmin tinha parentesco com o vice-presidente Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho. Aquele, vice-presidente no tempo do Castello; o segundo, empossado no domingo, 1º de janeiro, como vice-presidente e como ministro de estado, eleito para o primeiro com meu voto na chapa encabeçada por Lula.

José Maria era do PSD (nada a ver com o PSD dos tempos atuais). Era muito ligado ao pessedista Juscelino Kubitschek. Nascera em Bocaiuva, Minas Gerais, enquanto que Geraldo José o fizera na paulista Pindamonhangaba. Não sei em qual porta bater para ser esclarecido e por isso procuro esta coluna porque pode haver algum leitor que possa satisfazer essa minha curiosidade. Agradecido fico.

Filadelfo Borges de Lima | Vila Carolina – Rio Verde-GO