Aumento de vagas na Câmara

Nós moradores de Goiânia não tivemos sorte, pois os nossos vereadores resolveram aumentar as vagas para eles mesmos e logicamente as despesas para pagarmos. E esse não é um fato isolado e nem só da nossa Câmara Municipal, é até comum que muitos políticos brasileiros saibam que podem fazer o que quiserem e, quando chegarem as eleições, nada disso será levado em conta pelos eleitores que são obrigados a votar. Então, precisamos ter sorte para que eles não achem outras formas de aumentarem os próprios custos e mais sorte ainda para que façam algo que melhore a nossa vida!

Marcos de Luca Rothen | Setor Bueno - Goiânia

Piada

Precisamos atualizar o novo “acórdão brasileiro”, então vamos lá. Corrupção virou conflito social; manifestação virou ato antidemocrático; orçamento secreto virou emenda de relator; centrão virou defesa da democracia; opinião, bem, aí depende, se for do povo, daí é crime! Cidadão, todo mundo já sabe, virou um Mané! E o povo? Ah, o povo virou piada!

André Gustavo Fleury de Melo | Centro - Goiânia

Lacuna no jornalismo

A perda de Luiz Fernando Rocha Lima deixa uma grande lacuna no jornalismo brasileiro. Não apenas o Grupo Jaime Câmara sente neste momento a falta deste homem empreendedor, carismático, profissional e uma referência no nosso jornalismo. Seu legado de dedicação e conhecimento técnico será lembrado por várias gerações de jornalistas da televisão, rádio, jornal e plataformas digitais. Nando, como era conhecido, teve brilhantes atuações em Goiás, Tocantins e Distrito Federal. Era um homem atuante na política, não só quando foi secretário de Governo na gestão do governador Leonino de Ramos Caiado, entre os anos de 1971 e 1975, mas também em outras gestões, como respeitado comunicador nos variados veículos. Ficam nossos sentimentos de pesar e saudades, mas também de gratidão por tudo que ele deixou de ensinamentos no segmento jornalístico nacional. Que Deus conforte os corações de familiares, colegas de trabalho e amigos.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia

Erramos

A localização correta do Mercado Aberto é na Avenida Paranaíba e não na Avenida Anhanguera, como publicado na edição desta quinta-feira (8).