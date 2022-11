Não tem como não chorar

Não tive como não chorar ao ler no Diário Oficial de Goiás a confirmação da doação do an-tigo prédio da Assembleia Legislativa, na Alameda dos Buritis, para o TCM - Tribunal de Contas dos Municípios. Como pode este projeto vergonhoso ter sido aprovado naquela Casa Legislativa, sancionado pelo governador e absolutamente ignorado pelo prefeito Rogério Cruz? Como cidadã, historiadora e corretora por 30 anos, tenho total convicção que não existe melhor utilização para aquele espaço, e melhor ainda sabem disso as inúmeras entidades ligadas à cultura e ao desenvolvimento de nossa capital, do que abrigar o Museu de Arte de Goiânia, o Centro Livre de Artes (que oferece aulas para crianças e adultos e hoje está limitado no local que ocupa) e também a Orquestra Sinfônica da cidade. É a vocação daquele prédio! Além de valorizar a nossa história e cultura, estaremos colaborando para gerar empregos, desenvolver o turismo e disponibilizar aos goianos um novo espaço de convivência, integrado ao Bosque dos Buritis. Nos mobilizamos, entregamos ao governador um abaixo-assinado com milhares de assinaturas, e nada paralisou esse projeto absurdo.

Esses políticos tiveram a chance de entrar para nossa história com um marco para a cultura, educação e fomento do turismo goiano. Mas serão lembrados pelo desprezo e ignorância com que trataram o assunto!

Suzana Machado Avelar de Carvalho | Setor Bueno-Goiânia

Copa, Natal e lucros

O momento é mágico, o comércio está em lua de mel com tantas possibilidades de prosperidade, senão vejamos. Com a Copa Mundo do Catar, os comerciantes de camisas da seleção, nas cores amarela, azul, verde e branca, estão vendendo em grande quantidade, não só o comércio formal regular, mas também o informal em praças, avenidas e logradouros públicos. Outro motivo para comemorar os lucros é a aproximação do período natalino, das férias escolares e das festas de fim de ano de uma forma geral. Aí os produtos procurados pelos consumidores são mais abrangentes. Vestuários, com roupas e calçados para presentes, perfumaria, supermercadistas como as compras tradicionais, além do peru, frango e galináceos, leitoa, e demais itens da ceia de natal e bebidas, muitas bebidas, em variedade e quantidade. Isso sem falar nos empregos temporários e permanentes que o comércio abre para pessoas que estão desempregadas, algumas delas, desde o tempo do auge da pandemia. O momento é propício para fechar bem 2022.

Márcio Manoel Ferreira | Jardim Novo Mundo - Goiânia