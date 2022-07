O dia seguinte

As publicações nesse jornal sobre o tema morte acentuam a necessidade de encará-la. E não há como deixar de compreender e falar sobre sentimentos vividos. O dia seguinte é nada mais, nada menos, do que abrirmos os olhos de manhã e constatarmos que estamos vivos e que a realidade está posta. O último minuto que passou parece uma eternidade, principalmente quando as lembranças se misturam e tudo aquilo que deixamos de fazer, de falar e de sentir, que não quisemos ouvir e até mesmo pensar juntos, sempre e de qualquer jeito, viveríamos sem culpas e sem mágoas.

Ah, assim é a despedida. Como gostaria que fosse um até logo, um até mais ver, até amanhã ou eu já volto, até mesmo eu desisti de ir, quero ficar.. .Depois de um tempo é assim que nos sentimos na hora da saudade, aquela que ficou amarrada na hora da partida. Não há despedida sem dor e sem saudade, e não há amor sem despedida.

O dia seguinte é hoje, amanhã, depois de amanhã, é até quando o coração não se aquietar. Não se confortar com a falta de carinho, do cuidado, da presença, das lembranças, do afeto conquistado aos poucos, para alimentar o companheirismo, a cumplicidade e a generosidade mútua. Hoje é o dia seguinte para mim e outros tantos, e a claridade desse dia de tanta luz indica um caminho novo, entrelaçado por um tempo que se deixa revelar. A princípio, frio e indefinido, mas existe uma trilha a ser construída e a pequena distância entre vidas diferentes e ao mesmo tempo com sentimentos iguais, me faz entender que somos um só, que respiramos o mesmo ar, sentimos os pingos frios da chuva, o vento fresco da manhã e cada entardecer a que assistiremos. A vida é uma só, longe ou perto, e viver é sentir que estamos juntos. Viver é dar tempo para a vida nos ensinar o que é a despedida, e principalmente, que a dor do luto não pode levar mais um pedaço de nós.

Marta Horta Figueiredo de Carvalho | Jardim América - Goiânia

Essência humana

“Quando dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista.” Aproveitando que nos aproximamos das eleições, quero deixar esse recado nas palavras do nosso saudoso Dom Hélder Câmara.

Veja se o/a candidato/a realmente defende e luta pelos pobres ou se o mesmo se utiliza dos pobres para se enriquecer.

José Ribamar Pinheiro Filho | Asa Norte - Brasília-DF