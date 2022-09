Seu Meco e os sítios arqueológicos

O POPULAR de 3/4 de setembro traz importante matéria sobre arqueologia na região de Serranópolis, Goiás, novas descobertas. Há aproximados cinquenta anos, conheço e acompanho as pesquisas arqueológicas do sr. Binômino da Costa Lima, conhecido como seu Meco. Como a nossa história tem sido escrita de forma incompleta, daí precisamos fazer justiça para com o seu Meco, pois foi ele quem primeiro pesquisou e informou ao Pe. Smith e Salles Barbosa da existência dos sítios arqueológicos, na região Sudoeste. Recordo, com emoção, de ele contar, da sua trajetória feita às grutas desde quando ainda jovem, do material coletado, do projetor de slides comprado nos EUA, do envio do material para ser revelado no Canadá, pois ainda éramos parcos desses equipamentos por aqui, época em que não havia asfalto, não havia telefone.

Em reconhecimento às relevantes pesquisas, seu Meco recebeu o Prêmio Rodrigo Franco Melo de Andrade, na categoria Proteção do Patrimônio Natural e Arqueológico do Iphan/Ministério da Cultura/2001. Ele é referência sobre o patrimônio natural e arqueológico brasileiro. Pesquisadores de diversas partes do Brasil e do mundo vêm até ele para se saciar dos seus conhecimentos, suas descobertas nos municípios de Jataí, Serranópolis e Caiapônia, nas décadas de 70 e 80.

Ser extraordinário, pesquisador, detentor do título de Doutor Honoris Causa pela PUC Goiás, recebeu inúmeras homenagens, entre elas, no Memorial do Cerrado da PUC Goiás há a Estação Ciência Binômino da Costa Lima; Jataí conta com o Parque Binômino da Costa Lima. No museu Histórico de Jataí, um dos seus fundadores e responsáveis pela arqueologia, há a Sala de Arqueologia Binômino da Costa Lima. A Biblioteca da UFG/UFJ, sede Riachuelo, também leva o seu nome.

Assim, é mais do que justo incluir o nome dele junto aos primeiros pesquisadores da região.

Flomar A. Oliveira Chagas | Jataí-Goiás

Decreto de armas

O porte e compra desenfreada de armas e munições em boa hora acaba de ser suspenso pelo ministro do STF, Edson Fachin. O ministro, sensato e lúcido, suspendeu cinco trechos dos decretos do presidente, porque vê risco iminente de aumento da violência neste período eleitoral. Mesmo porque, infelizmente, o Brasil, tem um dos maiores índices de violência urbana do mundo.

Paulo Panossian | São Carlos-SP